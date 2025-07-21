勿跑錯！彰化地檢署今起搬家了 司法園區將成員林新地標

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資18 億元新建大樓將於8月1日舉行啟用典禮，不過今天起彰檢及彰化分署各項業務均已移師到新大樓辦公，未來與對面的彰化地方法院將成為司法園區，與一旁的員林演藝廳可帶動重劃區新發展。

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署遷建計劃2017年經行政院核定後，開始規劃設計、發包施工，今年7月完工後，彰檢上周已由舊大樓搬遷到新大樓，今天起已在新大樓辦公，上午也由檢察長謝名冠主持升旗典禮，彰化地檢署新大樓門牌號為員林大道二段100號，請民眾勿跑錯地方。

行政執行署彰化分署已於7月9日由行政執行署署長繆卓然、彰化分署分署長郭景銘等人揭牌，遷入新廳舍辦公，也提醒民眾未來法拍投標等相關業務需到員林大道二段102號彰化分署洽辦，也可多利用通訊投標，投標文件可寄「510945員林郵局第203號信箱」。

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署合建大樓建築融合八堡圳自然景觀與綠建築設計，一旁停車場也相當寬廣，戶外提供190個汽車位與80個機車位，讓洽公民眾更好停車。

至於彰檢舊大樓用地與一旁彰化看守所約2公頃土地九成是屬於員林公所、還有近一成數筆土地屬於私有地，看守所也預計在今年底將遷移到二林監獄旁，屆時土地將與公所進行點交，由於舊大樓屬於市區中山路精華區，未來做何用途地方相當關心。

員林市長賴致富表示，舊大樓是保留現況使用或拆除重建都需再評估，公所已爭取到縣府補助都更規劃費，傾向與私有土地一起進行都更使用，公私合力開發應可發揮更大效益，可朝向興建商辦大樓、或同時提供公有機關辦公使用，在規劃期間若拆除舊大樓也可先提供做為停車場空間。