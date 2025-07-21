全國技能競賽獲佳績 中彰投分署奪14金10銀13銅

第55屆全國技能競賽昨天閉幕，勞動部勞動發展署中彰投分署今天公布，142名培訓選手參賽，勇奪14金、10銀、13銅佳績，並有27名選手成功晉級2階國手選拔賽。

第55屆全國技能競賽20日閉幕，勞動部勞動力發展署中彰投分署發布新聞稿說明，這屆競賽中彰投分署共有142名培訓選手參賽角逐29項職類，最後勇奪14金、10銀、13銅、20項優勝，其中除機器人系統整合及模具職類拿下金銀雙料獎項外，工業4.0及外觀模型創作等職類更一舉囊括金、銀、銅前3名獎項，並有27名選手晉級9月登場的2階國手選拔賽。

中彰投分署長劉秀貞表示，中彰投分署自民國111年在台中訓練場打造智慧製造技術訓練場域及機器人系統整合訓練教室，將工業手臂應用導入精密機械及機電整合等課程，培訓學員自動化生產能力，訓後可銜接智慧製造、半導體等產業；這項職類在近3年全國技能競賽中，中彰投分署3連冠獲得金牌，是學員與訓練師共同努力成果，也是對訓練成效最好的驗證。

在機器人系統整合項目奪金的陳家鉉、鐘添錦2人，都是中彰投分署與台中高工合作的「產學訓專班－精密機械班」學員，此班課程設計結合產業需求，以實作訓練為核心的培育方式，為2人奠定良好基礎。

陳家鉉說，受了做木工爸爸影響，他從國小開始就喜歡動手實作，國中時他已能獨力拆解及組合電風扇，還能學爸爸自製木頭矮板凳及書架；國二那年父親因病過世，母親身兼父職培育他，每天辛苦去做包裝工作貼補家用，他希望這份金牌的榮耀能告慰父親、安慰母親，而為了比賽訓練，他已經1個月沒有回家，賽後他歸心似箭，只想回家陪伴媽媽好好吃頓飯，未來則希望能上北科大學習相關專業。