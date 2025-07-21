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逛科博館閉館遇暴雨來襲！館方送免費雨衣 民眾讚「雪中送炭」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市昨傍晚下豪雨，雨勢猛烈來得又急，科博館人員發現多名民眾因大雨滯留館內，拿出備用雨衣現場發放，讓民眾感動大讚「雪中送炭」。圖／科博館提供
台中市昨傍晚下豪雨，雨勢猛烈來得又急，科博館人員發現多名民眾因大雨滯留館內，拿出備用雨衣現場發放，讓民眾感動大讚「雪中送炭」。圖／科博館提供

受低壓帶影響，天氣不穩定，台中市昨傍晚下豪雨，雨勢猛烈來得又急，有家長帶小孩到台中科博館，未料閉館時遇到大雨，在大廳等了半小時雨勢仍未停，科博館人員發現多名民眾因大雨滯留館內，拿出備用雨衣現場發放，讓民眾感動大讚「雪中送炭」。

一名家長說，昨天與孩子在科博館逛到5點閉館，走出門口發現暴雨來襲，等了快一小時雨還沒有停，忽然一名科博館人員拿著一箱輕便雨衣，發給困在門口的民眾，相當感謝。另一名拿到雨衣的民眾說，謝謝台中科博館雪中送炭，讓我知道這裡不只有館藏文物，還有溫暖的人心。

科博館指出，科博館下午5時閉館，現場備有愛心傘供民眾借用，但是昨天下午雨勢太大，許多民眾的雨具放在車上，現場提供的愛心傘也不敷使用，館方人員目測約有300多位民眾滯留館內。

科博館表示，因雨勢過了半小時仍然持續，有許多觀眾不便離開，因此館方翻出之前大型戶外活動備用的雨衣發放，數量約200件，免費發放給民眾使用。

暴雨 台中市

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