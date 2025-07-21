台中梧棲納骨塔加強耐震力改善工程今天開工 年底完工
台中市梧棲納骨塔建物已老舊，去年地震出現建材脫落，經鑑定耐震力不足，這座納骨塔使用率高，台中市議長張清照擔心出入民眾與安置塔位的安全性，爭取補強安全性，市府撥款近千萬元修繕，今天舉行開工祈福典禮，採用外掛式速度型制震器補強耐震能力，預計今年底可完工。
梧棲納骨塔目前安置7397個櫃位，包括骨灰櫃位7251個與骨骸櫃位146個，使用率已達99.93%，去年地震後梧棲納骨塔出現建材脫落、碎石不斷，梧棲區頂竂里長鐘金水與保安宮主委等人向議長張清照反映，多次開會爭取改善。
張清照表示，不僅要保護安置在此的先人骨灰骨骸、慎終追遠，且許多親屬祭拜出入，也必須保障安全。
梧棲納骨塔興建啟用於民國66年，迄今已48年，經專業技師進行建築物耐震能力評估，耐震力嚴重不足；台中市民政局長吳世瑋指出，議長張清照協助民眾反映問題，市府立即著手改善，但因梧棲納骨塔為早期建造，內部空間有大量櫃位、走道狹窄，不利施作傳統補強工法，因此改採外掛式速度型的制震器，以加速改善工程進行。
吳世瑋表示，改善工程總預算達997萬1000元，一到四樓的各樓層外牆都要加強避震，施工處達16處，會盡速趕工，今天開工典禮後，預計11月底完工。
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