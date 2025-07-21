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無關風雨！南投中寮近5000戶突停電 台電說明了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中寮投22線今晨有車輛撞斷電線桿，一度造成周邊4856戶停電。圖／吳姓民眾提供
南投中寮投22線今晨有車輛撞斷電線桿，一度造成周邊4856戶停電。圖／吳姓民眾提供

南投中寮龍南路、東山路、龍眼林段、軍功寮段等一帶今晨突停電，部分住戶至今尚未復電，以為又是風雨肆虐導致停電；但經了解，其實是交通事故釀禍。台電南投區營業處表示，有電桿遭撞損造成停電，9成已復電，預估午後全數復電。

據了解，中寮當地21歲鍾姓男子駕車往南投市方向行駛，行經投22線時疑恍神，連人帶車跨越雙黃線衝入對向車道，先是碰撞對向來車，之後又往前衝撞斷電線桿後才停止，警消獲報到場後將受傷的鍾男送醫救治，該事故也造成停電。

台電南投區營業處表示，由於電桿於今晨5時50分遭車輛撞損，造成中寮龍南路、東山路、龍眼林段、軍功寮段等一帶共計4856戶（含高供戶1戶）停電，該處獲報後立即派員處理，5分鐘內完成復電94%，目前尚餘276戶停電。

台電進一步說明，車禍造成停電當下，經隔離故障區間後於5分鐘內送電4580戶（含高壓戶0戶），同步緊急調派人力及設備積極搶修，其餘276戶預計下午1時30分前可望全數復電，停電造成不便深感抱歉，也盼民眾體諒。

停電 南投 台電

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