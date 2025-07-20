中市青少年交響樂團登場 國家歌劇院百人奏響青春樂章

台中市青少年交響樂團21日晚間將在台中國家歌劇院大劇院盛大演出，要用青春洋溢的音符與專業演奏技藝征服現場觀眾。此次演出前，樂團特別安排為期一週的音樂營隊集訓，邀請多位專業音樂家及指揮，進行密集排練與技術指導，讓青少年團員在音樂表現與舞台經驗上都有顯著提升。

這場「我的Jazz電影仲夏夜」音樂會，由張櫂玹老師擔任指揮，曲目設計以大眾熟悉的電影音樂為主，包括有漫威超級英雄組曲、西城故事、約翰威廉斯經典電影主題組曲、迪士尼動畫冰雪奇緣組曲等。

台中市青少年交響樂團成立於2003年，由台中市交響樂團輔導成立，長年致力於培養具潛力的音樂種子。

每年寒暑假舉辦國際音樂夏令營，邀請世界各地學音樂的孩子們齊聚交流，今年邀請100多位音樂小尖兵共襄盛舉，其中更有15位來自美國、紐西蘭等國家的國際學員，以樂會友，拓展孩子們的國際音樂視野，讓更多年輕音樂人擁有與國際舞台接軌的機會。

團長張淑儀表示，此次演出不僅是集訓成果的展現，更象徵台中市青少年交響樂團致力音樂教育的努力成果。音樂學習是需要漫長時間耕耘，孩子們的努力需要被支持，希望大家給予孩子們更多的鼓勵與掌聲。

張淑儀說，經過營隊集訓的團員們，以更高水準的合奏默契與專業度，呈現出細膩且具張力的音樂氛圍。邀請大家21日晚間走進台中國家歌劇院，欣賞一場熱血又充滿青春活力的音樂饗宴。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。