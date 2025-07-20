洪易 × 初霧燒酎 霧峰農會《勇者・父親》聯名力作

霧峰農會酒莊首度跨足藝術設計！今(20)日宣布攜手台灣當代藝術大師洪易，推出限量聯名酒款《勇者・父親》，僅500瓶，為父愛獻上一份最有溫度的告白。這是一場融合農業、藝術與文化的六級化實踐，也是農會品牌跨界創新的重要里程碑。

霧峰區農會總幹事黃景建指出，這項農會結合藝術設計的活動，由立法院中部辦公室引薦，農業部農村發展及水土保持署台中分署與台中市政府農業局共同指導，並由台灣農創興業公司執行推動。

《勇者・父親》由洪易親自操刀瓶身設計，以其標誌性的符號語言與色彩，描繪父親「沉默但堅定」的勇者形象。瓶身設計搶眼，酒名更暖心，讓酒不只是飲品，更像是一件傳遞情感的藝術收藏。

黃景建表示，農業要真正走進每個人的生活，不只靠產品，更要有故事、有情感、有美感。《勇者・父親》正是農會用土地、工藝與情意共同釀出的誠摯獻禮。

霧峰農會酒莊指出，除了酒瓶外觀設計有看頭之外，內容更有料。《勇者・父親》選用霧峰農會酒莊代表作「初霧燒酎」，以在地霧峰香米釀製，酒體醇厚辛香氣息，入口層次細膩、尾韻優雅。

初霧燒酎榮獲德國國際烈酒評鑑金質獎、布魯塞爾世界酒類評鑑金質獎、舊金山世界烈酒大賽雙金獎，及法國國際酒類評鑑特級金質獎，不僅風味突出，更具備國際外銷潛力，是台灣在地釀酒文化的重要代表。

今天的發表會現場貴賓雲集，包括農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、台中市農業局副局長蔡勇勝，以及交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標都到場，肯定此次農會結合藝術與文化行銷的嶄新嘗試。

陳榮俊致詞時表示，農業不只是生產，更是文化的延伸與生活的實踐。這瓶酒，是農村產業轉型的具體成果，也是一種文化與農業對話的開始。

蔡勇勝也說，霧峰農會酒莊是台中市推動農業加值化與六級產業化的示範標竿。這次透過與藝術合作，展現地方農業品牌深厚的文化力與創新力。

《勇者・父親》發表會選在父親節前夕登場，就是要把這瓶酒獻給生活中的「勇者爸爸」。現場同時推出限量回饋活動：凡購買12瓶，即可獲得洪易親簽《我愛爸爸》限量珍藏版畫一幅，數量有限，送完為止。

黃景建強調，這不只是節慶酒款，更是台灣農業六級化產業的溫暖實踐：從在地生產的霧峰香米(一級)，到霧峰農會酒莊釀酒工藝(二級)，再結合藝術設計與文化行銷跨域合作(三級)，讓農業不再只是產出，更能述說故事、承載情感，讓人看見台灣土地的深度與價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康