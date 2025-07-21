專修老電扇 75歲鄭清木讓回憶轉動

台中市豐原區巷弄有間無名老電扇工作室，卻藏著數百台風華再現的「時間機器」。75歲的師傅鄭清木，一生與電扇結緣，如今仍堅守崗位，用雙手為許多家庭修補回憶。

走進這間二層樓的工作室，滿室流動故事與情感。一樓是鄭清木的維修空間，工具井然、風扇密布；樓梯轉角、二樓牆邊，則整齊擺放著一支支等待重生的老電扇，有些是民國五、六十年代台灣製造，有些是遠從國外來的老牌機種，每支電扇的來源、品牌、故事，鄭清木都如數家珍。

上周，一名男子從桃園帶著一支逾九十年歷史的老電扇前來求修。他說這是祖父留下的遺物，父親臨終前特別叮嚀：「這支電扇一定要修好，繼續傳下去」鄭師傅慎重接下，幾天後，電扇重獲新生。」有人帶媽媽留下的電扇，只因那熟悉的聲音，是他童年夏日的搖籃曲。

鄭清木退伍後進入電扇工廠，退休原本想歇下來，卻因朋友仍上門請託，才決定開工作室，與老電扇續緣。

鄭清木說，「舊的電扇零件實在，風大，聲音又小，現代產品不能比。」有台來自日本的芝浦老電扇，沉甸甸的重量，經鄭師傅巧手調整後，重新啟動時風量平穩、聲音細微；很多電扇用了3、50年送修，不只懷舊，更為了實用。

鄭清木說，好不容易有1位年輕徒弟，「我很高興，這不只是在修電扇，而是傳承守護許多人的傳家寶」。