星期評論／準備不足、治理失能 颱風能不釀災？

丹娜絲颱風重創南投縣，山區土石流、道路坍方、農損嚴重，低窪地區再度積水成災。令人擔憂的是，這些災情並非首見，上次風災部分災損至今尚未重建完成，這次風雨又將結構性脆弱全面攤開。天災是一面鏡子，映照出地方政府在極端氣候挑戰下的準備不足與治理失能。

從中央氣象署發布豪大雨特報，到貓羅溪暴漲、市區淹水，整體應變仍明顯遲緩。許多居民反映，水來了，抽水機卻遲未啟動，市區車輛泡水一年內已第二次。地方公所強調「抽水機已備妥」，卻忽略備妥與即時啟用之間，差的是反應系統與執行能力。

此次風災暴露的不僅是操作延誤，更凸顯災防系統本身的老舊與失靈。災前廣播未普及、巡檢不到位、通報不清，從預警、調度到執行，全線鬆動。

極端氣候已是進行式，根據水文資料，南投山區多處雨量累積超過三百毫米，邊坡脆弱本已警訊頻傳，而平地排水系統亦經不起突如其來的強降雨。市區多處仍使用數十年前設計的溝渠與抽排系統，缺乏容量提升與彈性調度，年年喊「治水」，卻年年仍「積水」。

南投為農業重地、山區地形複雜，更應具備完整的災前部署與即時反應機制。然而現況卻是官僚程序層層，檢討只在災後，變成「清淤拍照」「報帳結案」的常態行政流程。令人嘆息的是，每逢災後皆見視察照片，卻少見災前巡防紀錄與演練成果。

面對氣候風險升高，南投縣政府應轉向「預防式治理」思維，提出整套體系重建計畫。

同時，民眾的風險意識也急需提升。不少泡水車輛原停於歷年易淹地點，災前卻未有任何應變準備，顯示風險教育不普及，防災應是日常生活的一部分。

丹娜絲走了，淹水退了，但是與其災後一次次檢討，不如開始徹底改革。當極端天氣成為常態，下一場風災來臨時，「準備好了」不該再是問句，而是具體可執行的行動與承諾。