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剛擺脫「黑戶」21歲青年兵役怎辦？中市府：若在學可延期徵集
台中市21歲黃姓青年5月時因露宿街頭被發現通報，市府釐清後證實黃與其父有親子關係，並協助他領到身分證，擺脫「黑戶」身分。因21歲有兵役問題，民政局表示，黃姓青年如有在學需求，市府將專案函報內政部役政司，依法辦理。
據了解，黃父與印尼籍女移工未婚生子，事後不知怎麼報戶口，遲遲未報，使黃姓青年成「黑戶」21年，並因生活甚少與外界接觸，今年5月被黃父要他自立為由逐出家門，做資源回收時被北屯里長蘇乙青發現，通報社會局使全案曝光。
台中市府民政局協助黃姓青年親子鑑定，也同時函查9個戶政機關，查證青年生母受胎期間的婚姻狀況。確認黃姓青年非失蹤、通緝或入境人口，並協助他取得身分證。
黃姓青年滿21歲，已屆役齡，因未上過學，且缺乏社會化經驗，外界擔心若他若入伍，恐無法適應軍中生活。
對此，民政局表示，依據現行兵役相關規定，體位判定如為常備役體位，應服4個月常備兵役軍事訓練，如判定為替代役體位，則須服12天補充兵役。
目前由北屯區公所先辦理兵籍調查，建置役男基本資料。若黃姓青年有在學需求，市府將專案函報內政部役政司，研議個案後續在學、延期徵集等事宜，依法辦理。
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