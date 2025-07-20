就是明天！「全台最高星巴克」吹熄燈號 下一步動向曝光

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
退輔會清境農場證實「全台最高星巴克」星巴克清境門市21日將熄燈，但已規畫8月改由本土咖啡品牌進駐服務遊客。圖／清境農場提供
退輔會清境農場證實「全台最高星巴克」星巴克清境門市21日將熄燈，但已規畫8月改由本土咖啡品牌進駐服務遊客。圖／清境農場提供

南投仁愛清境農場是知名景點，當地星巴克因海拔高度1743公尺，為全台最高門市，也成為遊客的打卡地標。但「全台最高星巴克」疑因人潮衰退等商業考量，明天（21日）將熄燈走入歷史，引發關注；場方表示，改由本土咖啡品牌進駐。

退輔會清境農場坐落海拔高度約1700到2100公尺山區，場內飼養綿羊、馬匹，每年辦理「奔羊節」並有「綿羊秀」、「馬術秀」等常態演出，能與羊群近距離互動，且高山景色優美，成為國內知名旅遊景點，遊客眾多，也吸引連鎖企業進駐。

其中，坐落在清境農場國民賓館旁的星巴克自2003年開幕，因海拔高度達1743公尺在全球名列前茅，更是全台最高門市，成為遊客到清境旅遊的打卡地標之一；不過，「全台最高星巴克」疑因人潮衰退等商業考量，明天將結束營業走入歷史。

根據交通部觀光署統計，清境農場於2019年前觀光人次均破百萬，後遭遇疫情衝擊，觀光人次大幅下滑，2021年跌至70萬人次，隔年雖回升突破80萬人次，去年又受0403地震影響，再次跌至70多萬人次，難以重回疫情前的百萬大關。

而知名咖啡品牌自清境地區退場引發關注，不少民眾感到不捨，當地業者則憂心觀光陷入瓶頸，盼公部門調整觀光政策；清境農場表示，國旅不景氣為近年國內風景區的共同困境，場方努力拓展客源，並已規畫引進本土精品咖啡品牌進駐。

清境農場表示，為因應星巴克熄燈，8月改由本土咖啡品牌TGC台灣咖啡莊園進駐，提供有別於過去的飲品，滿足遊客求新求變的需求，開幕將有優惠刺激消費；場方也整合當地觀光資源與台北101合作於觀景台策展，盼能擴大吸引國際客。

清境農場 星巴克 咖啡

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