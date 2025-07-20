影／導盲行穿線有聲號誌護視障生 有鳥叫聲安全過馬路

台中市政府在惠明盲校前劃設導盲行人穿越線，三條白色實線成為白手杖定向軌道、建置蟋蟀聲、鳥叫聲與布穀聲的有聲號誌，讓視障生可安心過馬路，走在回家的路上。

台中市交通局長葉昭甫表示，打造無障礙交通，實踐市長盧秀燕長期推動「台中好行」的目標，從幼童到長者、通勤族到視障者，都享有安全的交通環境。

葉昭甫表示，導盲行穿線、有聲號誌到公車服務燈按鍵點字功能，方便視障者自在移動，也教育用路人看到導盲行穿線、聽到聲音號誌響起放慢車速禮讓通行，交通局改善校園周邊交通，不只從惠明盲校提升通行品質，更擴及路口導入視覺化減速設計、標線型人行道與通學環境改善，優化注重安全，成為人人可用的交通設施。

葉昭甫說，台中市校園交通改善，已完成63處交通部盤點行人易肇事路口改善、140處校園周邊路口安全改善，為讓視障者順利搭乘大眾運輸，「台中Go-無障礙版」APP連動候車亭服務系統，開啟及定位在靠近安裝有服務燈的候車亭時，透過手機APP搭配螢幕報讀功能，自動提醒使用者以手機啟動服務燈，免除於候車亭內尋找服務燈預約鍵的問題。

惠明盲校校長蔡旻玲表示，校內視覺障礙與視多重障礙生60多人，加上育幼院和教養院近300人，常安排盲生到商場或公園自主行動與社會參與，坐輪椅的盲生通過馬路時間較長，交通局新增紅燈倒數計時器，可評估過馬路時間，另設通學區域標誌、視覺化減速標線，劃設導盲行穿線、有聲號誌，強化盲生定向感，過馬路更安全。