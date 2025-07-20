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中市龍井安良港大排旁道路路基掏空 市府緊急封鎖加固

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大。圖／台中市政府提供
台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大。圖／台中市政府提供

台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局獲報，立即前往現場查勘，並派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大，後續會再進行復建工程。

水利局人員上午說，龍井區山腳里長昨天通報後，初步量測掏空的崩塌範圍約有2x2.5公尺，立即交通管制，並調派工程人員搶修避免災情擴大。

初步研判，路基崩塌疑與近日頻繁出現短延時強降雨有關，所幸未造成人員傷亡，搶修作業也在6小時完成，目前除了掏空處先以太空包加固，後續會再進行復建工程，確保護岸功能與鄰近用路人安全。

水利局說，面對氣候變遷，市府將持續盤點易受損設施，並加強巡查與防災整備。針對已通報災害案件，會即時搶修並提報工程復建計畫，加速災後復原，全力守護市民生命財產安全。

台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大。圖／台中市政府提供
台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大。圖／台中市政府提供
台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大。圖／台中市政府提供
台中市龍井區安良港大排旁道路昨疑因遭洪水沖刷造成路基掏空，市府水利局派出工程人員搶修，初步已以太空包回填加固，避免災情擴大。圖／台中市政府提供

水利局 掏空

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