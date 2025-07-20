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台中國際會展中心年底啟用 經發局長張峯源：帶動印刷包裝需求

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市印刷商業同業公會昨晚舉辦第31屆第二次會員大會。圖／台中市政府提供
台中市印刷商業同業公會昨晚舉辦第31屆第二次會員大會。圖／台中市政府提供

台中國際會展中心預計年底啟用，成為中部最大地標，市府經濟發展局長張峯源說，除了可因應工具機、手工具、木工機械及各項在地產業需求，邁入會展產業新時代，也因為相關廠商會議、展覽、藝文展演等各項活動大幅成長，將帶動印刷及包裝的需求，印刷業會是整個會展產業鏈的重要一環。

台中市印刷商業同業公會昨晚舉辦第31屆第二次會員大會，張峯源代表市長盧秀燕出席致意，並表示市府會持續與公會攜手創新，讓印刷品的設計與多樣性更為豐富，協助台中印刷產業永續發展。

他說，台中市去年印刷及其輔助業銷售額約180億元，占全國印刷銷售額約10%，台灣印刷的數位轉型源自於台中，理事長陳靖弘的興台彩色印刷集團創立逾80年，具備從設計、打樣、製版、印刷與後製加工等印刷相關一條龍作業，近年更創新導入AI設計平台，有效提升產值與生產效率，提供數位典藏服務，相信印刷公會在陳理事長的領導下，定能持續發光發熱。

經發局說，依據經濟部第一季統計資料，鎮台中市的公司、商業登記家數與資本額等8項指標中，有5項再奪六都第一，已連續16季保持4項以上冠軍。此外，「投資台灣三大方案」台中累計347件，總投資金額逾3758億元，成為投資首選之地，台中的經濟政策廣獲各界及市民肯定。

台中市政府經濟發展局長張峯源說，國際會展中心預計年底啟用，將帶動印刷及包裝的需求。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源說，國際會展中心預計年底啟用，將帶動印刷及包裝的需求。圖／台中市政府提供

經濟發展 台中市

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