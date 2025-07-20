南投信義鄉長涉圖利 交保、科技監控

南投信義鄉長全志堅任內涉嫌收回扣遭貪汙罪嫌起訴、羈押，台中地院本月17日開庭時，逾30名親友聲援，有1名女子趁解送途中上前擁抱，被法警猛拉開，爆發激烈肢體衝突。院方考量他部分認罪，裁定75萬元交保，並施以科技監控，可抗告。

台中地檢起訴指出，全志堅和信義鄉代會主席李國源分別利用2024年辦理民生蓄水等工程發包機會，共謀收取回扣、賄賂圖利特定廠商，今年3月4日逮捕全、聲押獲准，17天內火速偵結，依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴全志堅、李國源，及4名廠商、3間營造公司。

中院17日上午開庭，近3個小時才結束，法官以全志堅僅坦承貪汙圖利，否認貪汙收取回扣、違背職務收受賄賂，而圖利罪最輕5年以上徒刑，可見全仍有面對自身刑責意思，並非完全逃避罪責。

中院認為，本案證人交互詰問完畢，串證機會大幅降低，全為南投信義鄉鄉長有穩定住所，有一定家庭連結，遭羈押至今已有時日，當知所謹惕，斟酌後，命他75萬元交保，停止羈押，但全犯嫌重大，為確保國家司法權有效行使，一併裁定他限制住居及出境、出海8月，並應接受科技監控。