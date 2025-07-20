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合法露營場搶手 彰縣新增3家通過第一階段申請

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣埔鹽鄉長頸鹿休閒農場設有露營位體驗區，是縣內4家合法的露營場地之一。圖／縣府提供
彰化縣埔鹽鄉長頸鹿休閒農場設有露營位體驗區，是縣內4家合法的露營場地之一。圖／縣府提供

露營休閒風氣正夯，彰化縣目前只有4處合法露營場，近年來，在中央放寬法令，積極鼓勵民間設置露營場，彰化縣目前已有3案通過第一階段申請，縣府最近更陸續開辦輔導說明會，民眾參與熱烈，希望搶食露營大餅。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，露營風潮逐漸興盛，為了健全露營場設置及後續管理，保障露營消費者權益，內政部2022年7月修訂「非都市土地使用管制規則」，交通部也在去年6月修正「露營場管理要點」，放寬1公頃以下非都市土地、農牧用地及林業用地可申設露營設施的條件，為露營業者創造了更多機會。

縣府城觀處表示，彰化縣目前合法露營場有4處，包括屬遊憩用地的社頭清水岩溫泉露營區，及設有露營位體驗設施的二林鎮金喜、埔鹽鄉長頸鹿、永靖鄉星錡等3家休閒農場外， 另有兩家露營場因違建等問題已經暫停營業。

由於露營場申請涉及農地使用、水土保持、建築管理等相關法規，城觀處為了讓民眾了解申請流程及相關規定，從去年起，陸續舉辦輔導說明會，並成立專業輔導團隊，實地走訪受理申請的露營場，協助解決遭遇的問題，並提供有關法令和申請作業諮詢，加速取得合法登記。

城觀處表示，目前有10餘家申請設置露營場，主要經營農場及果園，希望露營結合採果做不同體驗，其中3家通過第一階段申請，均是於社頭鄉山坡地，後續針對山坡地保育、建照申請等事項審查。

露營區

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