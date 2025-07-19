台中北屯父子獲模範父親、孝行楷模 孝行藥師棄攻博士顧母受矚目

父親節將至，台中市北屯區公所今表揚54名模範父親，以及29名孝行楷模。其中，同榮里林朝筆、林顯傾父子同獲模範父親及孝行楷模，廍子里藥師張齡月為照顧母親，毅然放棄赴美攻讀博士的願望，備受矚目。

民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席，分別頒發「父德光輝」及「孝德可嘉」獎牌給今年獲獎的模範父親，以及孝行楷模，感謝得獎者對家庭的辛勞付出，並預祝全天下的爸爸們「父親節快樂」。

包括立委黃健豪、何欣純、市議員沈佑蓮、曾朝榮、賴順仁、吳世瑋、北屯區長陳宗祈、運動局專員吳宗學、工策會幹事顏建程、北屯區里長聯誼會長賴天權及在地各里長都到場祝賀，立法院副院長江啟臣、市議員陳成添、謝家宜也派員致意。

北屯區長陳宗祈說，今年模範父親有2人屆百歲高齡，其中平田里韓世傑1949年來台落地生根，育有4名子女，無論洗衣、接送或課業輔導皆親力親為，教育方式並以鼓勵代替責罵，如今子女在各自領域默默耕耘、貢獻社會。

另一名百歲模範父親同榮里林朝筆，育有5子1女，傾力培養子女成長，6人皆事業有成、表現優異。長子林顯傾曾任台中市財政局長，今年也獲選為同榮里孝行楷模，林顯傾長年悉心陪伴父親，並時常安排旅遊讓長輩放鬆身心，日常中的細膩關愛讓父親感受到滿滿的愛，成為子女最好的學習榜樣。

陳宗祈指出，廍子里49歲張齡月為藥師，為照顧母親，毅然放棄赴美攻讀博士的願望，選擇留在台灣守護母親健康，令人敬佩。