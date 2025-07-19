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日月潭神秘蕨類編織術 芒萁重現邵族古老漁撈秘密

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭傳統芒萁工藝培育課程，邀請在地居為傳統技藝注入新活力。圖／民眾提供
日月潭傳統芒萁工藝培育課程，邀請在地居為傳統技藝注入新活力。圖／民眾提供

日月潭再現傳統工藝風華！財團法人張連桂傳藝文化基金會今天在國立台灣工藝研究發展中心輔助下，啟動芒萁工藝人才培育，邀請在地居民參與編織技藝學習，並結合邵族部落文化導覽，盼喚起社區對傳統文化的認同與參與。

基金會表示，課程由素有「日月潭傳奇老人」之稱的張連桂之子、工藝老師張文耀擔任指導，以自身30年芒萁編織經驗，結合口述歷史，帶領學員從實地認識芒萁植物到手作漁具編織，深度探索傳統工藝的文化根源。

芒萁是生長於日月潭周邊的特有蕨類，過去常用於製作「魚筌」等漁撈工具。張文耀指出，芒萁遇水膨脹、質地柔韌不易腐爛，相較於竹子與藤器更為耐用，是早年當地漁民重要的生活材料，也承載原住民邵族的文化記憶。

張連桂傳藝文化基金會執行長陳柏翰表示，日月潭以觀光聞名，同時擁有豐厚的文化底蘊。隨著漁業衰落，傳統工藝逐漸失傳，文化產生斷層，因此基金會希望以社區為核心、工藝為橋梁，建立常設學習據點，延續技藝生命，也凝聚居民文化共識。

未來，基金會將持續推動類似課程，結合導覽、工藝與在地生活，讓傳統技藝不只是文化展示，更成為社區再生與觀光發展的新契機。

芒萁是日月潭特有蕨類植物，比竹子跟藤更為耐用，適合漁撈用途。圖／民眾提供
芒萁是日月潭特有蕨類植物，比竹子跟藤更為耐用，適合漁撈用途。圖／民眾提供

日月潭

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