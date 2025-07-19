彰化埔心鄉產業文化市集 金蜜芒果副產品最搶手

彰化縣埔心鄉農會邁入成立101周年，今舉辦「金蜜映豔陽 芒果綻甜香」產業文化暨農民節表揚活動，號稱埔心三蜜之一的金蜜芒果成焦點，鄉農會展示評鑑成績前十名芒果，因今年產量少，現場農民備貨不多，芒果冰沙反而暢銷產品，供不應求。

埔心鄉多所學校才藝社團演奏樂器，鄉內婦女團體表演舞蹈，一年一度金蜜芒果產業文化暨農民節表揚活動熱鬧滾滾。縣長王惠美致詞表示，埔心鄉農會新農會大樓美輪美奐成為埔心新地標，歸功前總幹事張旗聞（現任常務監事）督建，現任總幹事徐彩瑜帶領農會和農民繼續前進，今展示綠色照顧站、食農教育、幸福農村三大部門成果展，可見一棒接一棒，棒棒是強棒。

鄉農會理事長張榮昌說，鄉農會在推廣金蜜芒果不遺餘力，在大家共同努力下，農民種植的金蜜芒果品質日益提升，深受消費者肯定也有效增加農民的收益。總幹事徐彩瑜指出，今年金蜜芒果受到年初寒害、7月下旬丹娜絲颱風豪雨災害，產量減半但品質一樣好。

彰化市、員林市、北斗鎮、和美鎮、線西鄉、竹塘鄉、大城鄉等多個鄉鎮市農會設攤，推廣自家農特產品，不少民眾想買金蜜芒果，但今年接連兩個天然災害讓產量大減，現場販售量不多，埔心鄉農會提供品嘗芒果冰沙被搶爆，4部製冰機運轉仍供不應求。埔心鄉農會頒獎表揚44名傑出貢獻和優秀的農民，由立法委員謝衣鳯及宣布參選下屆縣長的立委陳素月、第十八屆副縣長洪榮章，和鄉長張佩瑩、縣議員陳玉姬等人頒贈匾額、獎牌。

今（114）年彰化縣優質金蜜芒果評鑑得獎名單，冠軍陳正杰、亞軍詹前經與蔡鳴忠、季軍吳錫山與賴秀戀及陳怡婷，優勝為張錫量、黃銘堂、黃月惠、吳洪巧容。