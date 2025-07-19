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南投國姓咖啡節自帶杯無限暢飲 消費滿額抽機票

中央社／ 南投縣19日電

南投國姓咖啡節今天開幕，遊客自帶杯子即可免費暢飲在地精品咖啡，消費滿新台幣500元可玩1次扭蛋機抽獎；現場利用梅子及鹿茸酒特調夏日風味咖啡，呈現國姓咖啡多層次口感。

國姓咖啡節今天、明天在橋聳雲天綠雕園區舉行，南投縣長許淑華、國姓鄉長邱美玲邀民眾到國姓鄉喝咖啡、賞美景、品嚐客家料理，許淑華說，南投縣咖啡種植面積約188公頃，其中國姓鄉約占84公頃，品質深受消費者肯定，縣府積極行銷為南投咖啡增加曝光。

許淑華表示，鄉長邱美玲近年用心推動，行銷活動拓展到外縣市，許多民眾組團搭遊覽車來參加活動、品嚐選購國姓咖啡，顯示國姓咖啡節推廣有成，同時帶動在地鹿茸等農產行銷；另外，縣府每年舉辦南投巧克力咖啡節，讓更多人認識在地巧克力及精品咖啡。

邱美玲說，國姓咖啡節最大特色就是遊客自帶杯子可免費暢飲各莊園、攤位咖啡，並有機會抽機票及咖啡金豆等大獎；國姓鄉糯米橋休閒農業區、福龜休閒農業區也共襄盛舉，特別安排多元體驗，並導入綠色旅遊、米香手作、食農教育，增加遊客對地方了解。

國姓鄉 國姓咖啡節

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