露營正夯…彰化縣申請露營場者眾 紛紛搶食這塊大餅

露營休閒風氣正夯，彰化縣目前只有4處合法露營場，近年來，在中央放寬法令，積極鼓勵民間設置露營場，彰化縣目前已有3案通過第一階段申請，後續正辦理水土保持及建照申請，縣府最近更陸續開辦輔導說明會，民眾參與熱烈，希望搶食露營這塊大餅。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，露營風潮逐漸興盛，為了健全露營場設置及後續管理，並進一步保障露營消費者的權益，內政部在2022年7月修訂「非都市土地使用管制規則」，交通部並在去年6月修正「露營場管理要點」，政策放寬了1公頃以下非都市土地、農牧用地及林業用地可申設露營設施的條件，為露營業者創造了更多機會。

由於露營場申請涉及農地使用、水土保持、建築管理等相關法規，城觀處為輔導有意經營露營場的民眾，了解申請流程及相關規定，除陸續舉辦輔導說明會外，並成立專業輔導團隊，未來將由團隊實地走訪受理申請的露營場，協助業者解決遭遇的問題，並提供有關法令和申請作業的諮詢，協助業者加速取得合法登記。

縣府城觀處表示，露營場規定只能設在一般農業用地、農牧用地及林業用地，彰化縣目前合法露營場有4處，包括屬遊憩用地的社頭清水岩溫泉露營區，及設有露營位體驗設施的二林鎮金喜、埔鹽鄉長頸鹿、永靖鄉星錡等3家休閒農場外， 另有兩家露營場因違建等問題已經暫停營業。

城觀處指出，在政府放寬設置露營場後，在交通部觀光署補助下，縣府去年舉辦輔導說明會後，由縣府積極輔導，有十餘家提出申請，目前已有3家通過第一階段申請，均是於社頭鄉山坡地，後續針對山坡地保育、建照申請等事項審查。