與泰國駐台代表拍「台中鍋烤節」 盧秀燕笑稱：今天不減肥了！
「2025台中鍋烤節」7月14日登場，市長盧秀燕特邀泰國貿易經濟辦事處代表文那隆參與拍攝「台中鍋烤節─泰國版」形象影片。文那隆以溫暖笑容入鏡，造訪東協廣場，品嘗道地泰國美食等，並在官邸特別設宴，以道地泰式料理款待盧秀燕，讓盧忍不住笑稱，「我今天決定不減肥了！」
盧秀燕表示，期盼未來能與泰國持續深化觀光、經貿、文化等多面向合作，攜手推動雙邊友好關係；文那隆回應，台灣與泰國在社會習俗與生活節奏上有許多共通點，自初來台灣即感受到濃濃的人情味，認同這裡是他第二個家鄉。
經發局表示，為了此次拍攝，辦事處特別推薦東協廣場、由泰國人在台中經營的正宗泰式餐廳，以及象徵宗教文化的四面佛等地點，展現泰國文化在台中深耕多年的底蘊與多元融合的城市風貌。
經發局指出，拍攝當天，文那隆身穿象徵尊貴與祝福的黃色服飾南下台中拍攝，全程行程緊湊、拍攝地點接連不斷，文那隆取出小電風扇自我降溫，一路拍攝至夜間9時才告一段落，文那隆卻留下滿滿的歡笑及拍攝團隊間溫馨的互動回憶，更是吸引不少市民駐足關注，展現滿分的親和力。
文那隆也於官邸特別設宴款待盧秀燕，準備一系列道地泰式料理，從烤豬肉佐酸辣醬到泰式紅咖哩鮭魚等主菜佳餚，席間，文那隆拿起菜單，用中文寫下「盧秀燕」及「台中鍋烤節」幾個字送給盧秀燕，讓盧相當驚喜。
盧秀燕說，這是她第一次看到駐台代表用中文書寫，尤其還是筆畫特別多的「盧秀燕」，特別有心意，她一定要好好保存。隨著一道道美味料理端上桌，盧市長也忍不住笑著說「我今天決定不減肥了！」
經發局說明，2025台中鍋烤節開跑，歡迎民眾8月14日前透過「台中通 TCPASS」APP參加票選，用選票支持最愛鍋烤店家；邀民眾觀賞「台中鍋烤節─泰國版」影片https://reurl.cc/z5W6e0 ，體驗台中與泰國文化交流的精彩火花。
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