21歲黑戶青年生父認領 終於拿到身分證

台中21歲黃姓青年出生未報戶口淪為黑戶，露宿街頭被里長發現，市府安排親子鑑定，確認他與生父父子關係，近日完成認領並設定戶籍，他終於領到人生第一張身分證，目前被安置在自立處所，培訓生活能力。

北屯區北京里長蘇乙青5月8日在一處回收場發現黃姓青年，詢問得知他沒有戶口也不識字，今年2月被父親要求離開家中，依靠撿回收物為生；里長通報社會局，市府跨局處協調，先安置黃姓青年，再聯繫黃父取得出生證明，辦理親子鑑定與認領等行政程序。

民政局表示，黃姓青年生母是外籍人士，與黃父並未結婚，多年前離家不知去向，黃父不知道怎麼幫孩子報戶口；市府除了做親子鑑定，戶政事務所也同步啟動調查，函查9個機關，確認黃姓青年不是失蹤、通緝或入境人口。

民政局指出，近日已替黃姓青年設定戶籍，並發放身分證，黃姓父子感謝社會大眾的關心、里長和市府協助，希望回到社會逐步自立。

社會局表示，黃姓青年目前仍安置於自立處所，社工員和生輔員協助培訓生活自理能力。社會局後續會銜接補教資源，為他的職業訓練做準備。