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台中山海環線、捷運紫線 可行性研究送審

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中捷運屯區環線（紫線），台中市府7月4日將可行性研究再送交通部審查。圖／台中市政府提供
台中捷運屯區環線（紫線），台中市府7月4日將可行性研究再送交通部審查。圖／台中市政府提供
台中市重大交通建設邁出關鍵一步。市府7月完成「台鐵山海環線」與「台中捷運屯區環線（紫線）」可行性研究修正報告，提送交通部審查。兩大工程總投資上看逾1170億元，將串聯市區、山線與海線交通網絡，打造更完整的大台中公共運輸系統。

台中市捷運工程局長蘇瑞文指出，山海環線總長29.6公里，預估經費482億元，中央與地方各負擔約一半，市府盼中央能專案補助，減少地方財政壓力。

山線鐵路高架延伸至烏日段，以及海線鐵路雙軌暨高架化工程，去年送行政院審查，經多次修正後，16日再次提報交通部，若順利核定，將由交通部鐵道局綜合規畫。

蘇瑞文說，山線工期預估7年，海線則需13年，期間與中捷藍線在沙鹿陸橋重疊，高架化工程涵蓋山線烏日段、海線大甲至沙鹿段，市府與中央協調搭配施工，市府試算山海環線費用，中央負擔258億元，地方負擔224億元。

其中，山線高架段從大慶站延伸至烏日站，長度約3.7公里；海線雙軌化段則從大甲至追分站，其中大甲至沙鹿站將高架化，全長約25.9公里。

蘇瑞文強調，山海環線營運與產權皆屬中央，市府主動分擔建設費用，是為整體交通布局設想。

市府推動的甲后線計畫長14.3公里，在大甲與后里間新增3座高架車站，去年2月已提報交通部，但尚未併入行政院審查程序。

捷運紫線計畫全長約16.3公里，採高架興建，設置16座車站，2022年初版可行性報告後，歷經多次修正，今年7月4日再次提報交通部。紫線將串接綠線、藍線與機場捷運，形成完整屯區環狀路網，總經費達690.8億元，中央負擔296.5億元、地方負擔394.3億元。

蘇瑞文說，台中市「七線齊發」捷運計畫，正逐步推進，依序為藍線、綠線延伸線、機場捷運橘線、藍線延伸太平、紫線、紅線，以及橘線延伸至海線，市府將持續與中央協調，加速建設腳步。

機場捷運 台鐵 台中捷運 公共運輸

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