反對南投姑姑山採水晶礦 亞運金牌國手聲援家鄉

南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落上月通過礦業公司在傳統領域姑姑山開採水晶礦，引發部落強烈反彈。部落青年組成「守護達瑪巒自救會」舉行反採礦會議，出身地利村的亞運金牌空手道選手谷筱霜說，山一旦被開採，未來會怎樣沒人知道，「希望我的孩子還有機會回到這片山林」。

南投縣原住民族行政處表示，村民可循2途徑提訴願救濟。信義鄉水晶礦富含高純度的矽，屬於半導體和光電業都需要的原料，並非觀賞用水晶。

達瑪巒部落長期飽受採礦困擾，部落居民在礦業公司頻繁申請中，上月底以131票同意、88票反對通過業者採礦決議，但引起部落反對聲浪，尤其旅外青年或部落新生代都強烈反對，不少族人質疑行政程序不完善，憂心山林安全與家園存續，已成立自救會。

谷筱霜說，部落是身心靈最療癒的地方，山一旦被開採，未來會怎樣沒人知道。「我也當媽媽了，希望我的孩子還有機會回到這片山林。」有部落族人認為，山林是祖先留下的寶藏，不應因短期利益，犧牲代代相傳的土地與文化。

自救會表示，已啟動連署，彙整資料後，將函送至各部門，要求釐清行政瑕疵。南投縣原民處代理處長林婷玉說，村民有疑義可提訴願或異議，呼籲民眾蒐集資料、依法行動。