少紙化、少子化衝擊！台中這家印刷廠多角化經營 投身口罩國家隊

台中上好集團在以西屯區「上好印刷」傳統印刷廠起家，歷經少紙化、少子化衝擊，跨足生醫、食品及製冰等產業，疫情後投身「口罩國家隊」行列，在2021年榮獲台中金手獎肯定。

台中市經發局長張峯源說，他日前率隊參訪位於潭子區的上好企業新廠區，肯定上好集團董事長楊勝得成功在台中落地生根，帶領集團多角化布局，也帶動台中經濟活力、增加在地就業機會，為企業轉型與地方繁榮的標竿。

張峯源說，上好印刷1998年在台中市西屯區創立，印製書籍海報及彩盒，以結合新科技設備與一站式服務，穩健經營；近年在市場歷經少紙化與少子化衝擊後，創立上好生醫公司，並且在新冠疫情期間投身政府「口罩國家隊」行列，穩定防疫物資供應，2021年榮獲台中金手獎肯定，表現亮眼。

楊勝得說，上好集團近期也成功延伸經營烘焙食品，上好生技生產的各式餅乾及糕點種類豐富，深獲消費者喜愛；集團也延伸至製冰產業，上好製冰提供安全衛生的食用冰塊、超商咖啡專用冰塊，銷售通路為各超商門市，亦建置全國首座冰塊杯生產系統，實踐符合現代人追求健康飲食的趨勢，回應民眾對高品質食安的期許。

經發局說明，楊勝得在台中西屯創業，在潭子擴廠，持續投資台中，「根留台中、深耕地方」，市府將持續打造友善投資環境，與在地企業共同面對全球經濟挑戰，以堅毅與智慧開創新局，讓台中成為更具競爭力與幸福感的城市。