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彰化中階警官人事調動 副分局長、偵查隊長大風吹

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣警察局今天發布人事調整。圖／本報資料照片
彰化縣警察局今天發布人事調整。圖／本報資料照片

彰化警察局今公布新一波中階警官人事異動，包含副分局長、刑大副隊長、隊長及組長、所長等職務，共22人調整職務，其中北斗副分局長高進源退休而有人接任，不少久任者也在這次進行調整，下周一（21日）上任。

彰化縣警察局表示，這次職務調動是依職期、地區、經歷等遷調原則及相關人員的品德操守、學識能力及個人意願，通盤檢討適任人員。

其中四人調升職務，包括鹿港分局五組組長黃元宏升交通隊副隊長、刑大偵四隊長唐國維升刑大副大隊長、彰化分局偵查隊副隊長林師賢升刑大偵四隊長，以及鹿港分局鹿港派出所副所長康建凱升鹿港分局海埔派出所所長。

其他則有有芳苑分局副分局長姚志明調任北斗分局副分局長、交通隊副隊長林健民調芳苑分局副分局長、北斗分局偵查隊副隊長王彧宏調彰化分局偵查隊副隊長、刑大科偵隊警務員陳昱升調北斗分局偵查隊副隊長、鹿港分局偵查隊長鄭登源調刑大偵二隊長、北斗分局偵查隊長陳盈雅調鹿港分局偵查隊長、田中分局偵查隊長賴建男調北斗分局偵查隊長。

刑大二隊隊長蕭登元調田中分局偵查隊長、鹿港分局四組組長蔡濬旭調鹿港分局五組組長、鹿港分局三組組長林昆平調鹿港分局四組組長、少年警察隊一組組長黃主益調鹿港分局三組組長、彰化分局偵查隊警務員何政學調少年警察隊一組組長、芳苑分局一組組長陳榮啓調北斗分局四組組長、北斗分局田尾分駐所所長劉晏誠調芳苑分局一組組長、保安科警務員鄭少雲調北斗分局田尾分駐所所長。

警察局防治科民力股股長林瑞珉調婦幼警察隊二組組長、婦幼警察隊二組組長陳樹添調防治科民力股股長、員林分局四組巡官蔣為聖調交通警察隊第一分隊分隊長。

警察 彰化

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