昔為彰化家扶扶助兒 施家姊妹事業有成今回饋助學又招待用餐

彰化家扶中心40年前扶助的施姓姊妹白手起家，現經營泰式料理餐廳，本月舉辦二手尋寶愛心義賣回饋彰化家扶，今招待家扶兒童享用打拋豬套餐，第一次到泰式餐館吃泰式料理的小朋友很興奮，童言童語說泰式冰淇淋最好吃。

施姓姊妹經營泰式餐廳「阿杜皇家泰式料理」，從路邊攤擴展到6家餐館及各式周邊食品。長姊施雅萍擔任總經理，今和排行最小的妹妹行政主廚施雅玲，在阿杜第二品牌「嘎拋（泰語「羅勒」的意思）先生」員林店表演上菜秀，端打拋豬套餐給家扶兒童。

施姓姊妹租用百年街屋開設員林店，運用原有的前廳、後宅設計用餐空間，家扶兒童的用餐區為獨立包廂，因此只能招待10人，獲選用餐的小朋友都很開心；小五的小源（化名）說，第一次吃泰式料理，味道很好，開學後寫作文他要寫這次用餐經驗，並寫最好吃的是冰淇淋，希望有機會再吃。」

施雅萍說，40年前她的父親病故，彰化家扶中心安排她家4姊弟接受扶助，這分恩情永遠難忘，當她和妹妹的事業穩定就想回饋家扶，過去回饋兩次各捐10萬元和招待家扶孩子用餐，本月12日起在6家店義賣二手餐具和泰式用品，今再捐10萬元也請家扶孩子吃午飯，期待為社會注入善的循環。

彰化家扶員林區扶幼委員會主委黃秀美今到場，共同見證充滿愛與回饋的溫暖行動。彰化家扶主任王震光說，感謝施雅萍秉持「苦不能苦孩子，窮不能窮教育。」理念發起義賣，全數捐給家扶作為獎助學金，幫助家扶兒穩定就學，不因貧窮限制未來發展。