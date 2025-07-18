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台中港正式導入智慧有聲行人號誌 7月中旬驗收完成後啟用

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港區中二路與中橫一路交叉口，因應MITSUI OUTLET PARK帶來的人潮車流，4個路口角落全面布建智慧有聲行人號誌。圖／台中港務分公司提供
台中港區中二路與中橫一路交叉口，因應MITSUI OUTLET PARK帶來的人潮車流，4個路口角落全面布建智慧有聲行人號誌。圖／台中港務分公司提供

隨著MITSUI OUTLET PARK 台中港邁入第7個年頭，每逢假日大量的人潮車流，台中港務分公司回應用路人意見，近期重新規畫中二路與中橫一路交叉口號誌系統，宣布將於7月中旬驗收完成後，正式啟用智慧有聲行人號誌，強化對視障者、年長者及行動不便者的引導與安全防護。

台中港務分公司表示，新增設置的智慧有聲行人號誌，於中二路與中橫一路交叉口（鄰近 MITSUI OUTLET PARK 停車場出入口）四個角落全面布建，過去視障朋友通行該路段時，需靠按壓按鈕並辨別「布穀聲」（南北向綠燈）或「鳥鳴聲」（東西向綠燈）來判斷通行時機，但因路口車流繁忙，常受到車輛噪音干擾，增加通行風險。

台中港並指出，智慧有聲行人號誌系統結合語音播報、秒數顯示與方向引導等功能，支援視障者透過手機APP發出語音輔助指令，並結合藍牙自動觸發功能，即可即時獲得前方號誌綠燈剩餘秒數與方向提示，無需再尋找並按壓傳統按鈕，強調未來持續盤點港區內行人熱點，並依實際需求逐步導入各項友善設施。

地方居民也認為，有了智慧有聲行人號誌系統，不僅便利視障者通行，更有助於年長者、輪椅使用者等族群安心穿越馬路搭配現地設置的導盲引導標線，視障者得以更清楚辨識通行方向與時間，大幅提升過路口安全與信心。

台中港區中二路與中橫一路交叉口，因應MITSUI OUTLET PARK帶來的人潮車流，4個路口角落全面布建智慧有聲行人號誌。圖／台中港務分公司提供
台中港區中二路與中橫一路交叉口，因應MITSUI OUTLET PARK帶來的人潮車流，4個路口角落全面布建智慧有聲行人號誌。圖／台中港務分公司提供

視障者 行人 台中市 使用者

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