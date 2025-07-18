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國慶焰火首度在南投 縣府北上邀遊客賞中投風光

中央社／ 南投縣18日電

南投縣政府10月將首度主辦國慶焰火施放，期間適逢南投世界茶業博覽會，縣府今天參加台北夏季旅展，邀遊客到中部看國慶晚會、焰火，體驗兩地風情，白天則到南投茶博會品茶。

台北夏季旅展18日至21日舉行，為宣傳南投下半年活動，縣府與縣內觀光、旅遊、商圈等公協會設置「樂旅南投」主題館今天開展，介紹到台中看國慶晚會、南投欣賞國慶焰火、日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會等活動，還有拍照打卡抽獎、觀光亮點票選。

南投縣政府觀光處表示，南投今年首度主辦國慶焰火施放，國慶晚會則在台中市舉辦，台中及南投共同邀民眾參與盛會，體會台中城市風情，也體驗南投優美風光，尤其10月4日到12日正值南投世界茶業博覽會舉辦期間，歡迎在光輝10月旅遊台中、南投。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處也參加台北夏季旅展，展區延續年度主題「日月潭漫遊森活」，包含水上活動、文化創意展售、旅遊資訊服務，並曝光日月潭花火音樂嘉年華、萬人泳渡、環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站、日月潭跨年晚會等下半年重點活動。

日管處表示，整合區域特色資源與串聯四季活動檔期，將持續推動觀光圈品牌升級、旅遊體驗深化，讓遊客春夏秋冬都能在日月潭找到不同主題、不同感動的旅行方式。

日月潭 國慶焰火 南投縣

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