快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中鐵路山海環線、捷運紫線繼續推進 可行性研究再送交通部

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運屯區環線（紫線），台中市府7月4日將可行性研究再送交通部審查。圖／台中市政府提供
台中捷運屯區環線（紫線），台中市府7月4日將可行性研究再送交通部審查。圖／台中市政府提供

台中市政府7月完成台鐵山海環線計畫與中捷屯區環線（紫線）可行性研究修正報告，提送交通部審查。山海環線長29.6公里，預估耗資482億元，中央地方負擔各約一半；中捷紫線長16公里，預計設16個高架車站，將與綠線環繞整個原市區。

捷運工程局長蘇瑞文表示，山線鐵路高架延伸至烏日與海線鐵路雙軌暨部分高架化，去年送行政院審查，今年多次修正，7月16日再度送交通部審查，若獲中央核定，由鐵道局辦理綜合規畫，山線部分預計工期7年，海線則要13年；其中海線高架化與中捷藍線在沙鹿陸橋重合，各機關已研商搭配措施。

蘇瑞文指出，山線高架計畫從大慶站到烏日站，長3.7公里，海線雙軌計畫從大甲到追分，其中大甲到沙鹿站高架化，長25.9公里。根據市府財務與中央法規試算，中央預計負擔258億元，地方224億元；蘇強調，山海線的營運與產權都歸中央，市府主動分攤建設經費，仍盼中央專案補助提高負擔比例。

山海環線還有一段長約14.3公里的甲后線，預計在大甲站與后里站間新增3處高架車站，市府去年2月23日提送交通部審查，不過交部並未與山線、海線計畫一起轉陳報行政院。

中捷紫線部分，蘇瑞文表示，2022年6月完成可行性研究提報交通部，經歷數次審查，今年7月4日再提修正報告送交部，盼早日核定；「七線齊發」的推進計畫，按順序為藍線、綠線延伸線、機場捷運橘線、藍線延伸太平、紫線、紅線、橘線延伸海線，市府會積極推動加快進度。

蘇瑞文指出，紫線總長16.3公里，採全部高架，北起捷運綠線延伸線G1站，經過祥順、中山路、永義路再串聯藍線、機場捷運與台鐵大慶站，與各線構成完整的環狀網絡，預估總經費690.8億元，中央負擔296.5億元，地方394.3億元。

台中鐵路山海環線計畫，台中市府7月16日將海線雙軌暨部分高架化與山線高架化計畫可行性研究再送交通部審查。圖／台中市政府提供
台中鐵路山海環線計畫，台中市府7月16日將海線雙軌暨部分高架化與山線高架化計畫可行性研究再送交通部審查。圖／台中市政府提供

鐵道 機場捷運 台中市 交通部 中捷

延伸閱讀

關心淡海輕軌二期施工狀況 侯友宜：盼雙軌推動更順暢

交通部人事新布局 高公局、公路局、運研所全面換將

宜蘭鐵路高架案 縣府擬再編列2.4億元配合款

偽造車牌重罰7.2萬原訂15日上路！新制急喊卡交通部曝原因

相關新聞

台中鐵路山海環線、捷運紫線繼續推進 可行性研究再送交通部

台中市政府7月完成台鐵山海環線計畫與中捷屯區環線（紫線）可行性研究修正報告，提送交通部審查。山海環線長29.6公里，預估...

水來了！台中10區、15.8萬戶停水29小時 台水：提早恢復供水

台水公司第四區管理今天表示，台水公司昨搶修潭子區僑忠國小前600mm閥類漏水，北屯、南屯等10區、約15.8萬戶從昨天上...

「別把家挖走！」南投信義鄉原民反開礦 旅外族人齊心聲援

南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落上月通過礦業公司在傳統領域姑姑山開礦，引發部落內部強烈反彈。青年隨即組成「守護達瑪巒自救會」...

開進社區！台中353路公車21日延伸龍井南社路 居民樂了

台中市交通局因應台中市龍井區龍泉里南側多個社區落成、人口進駐，盤點在地路網配置，宣布7月21日起調整353路市區公車路線...

中市檢驗史萊姆黏土 硼超標最高達8.6倍

史萊姆黏土近年深受學童喜愛，不過含有硼元素，2022年曾發生硼超標導致孩童皮膚發炎。台中市政府今年5月底起陸續檢驗市售1...

彰化伸港建案鄰損 2屋傾斜求償

彰化伸港鄉百甲重劃區一處新興社區，近期有十多戶指控，鄰近工地導致房屋龜裂2到6公分，兩棟建物被第三方鑑定為「二級傾斜」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。