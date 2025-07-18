台中鐵路山海環線、捷運紫線繼續推進 可行性研究再送交通部

台中市政府7月完成台鐵山海環線計畫與中捷屯區環線（紫線）可行性研究修正報告，提送交通部審查。山海環線長29.6公里，預估耗資482億元，中央地方負擔各約一半；中捷紫線長16公里，預計設16個高架車站，將與綠線環繞整個原市區。

捷運工程局長蘇瑞文表示，山線鐵路高架延伸至烏日與海線鐵路雙軌暨部分高架化，去年送行政院審查，今年多次修正，7月16日再度送交通部審查，若獲中央核定，由鐵道局辦理綜合規畫，山線部分預計工期7年，海線則要13年；其中海線高架化與中捷藍線在沙鹿陸橋重合，各機關已研商搭配措施。

蘇瑞文指出，山線高架計畫從大慶站到烏日站，長3.7公里，海線雙軌計畫從大甲到追分，其中大甲到沙鹿站高架化，長25.9公里。根據市府財務與中央法規試算，中央預計負擔258億元，地方224億元；蘇強調，山海線的營運與產權都歸中央，市府主動分攤建設經費，仍盼中央專案補助提高負擔比例。

山海環線還有一段長約14.3公里的甲后線，預計在大甲站與后里站間新增3處高架車站，市府去年2月23日提送交通部審查，不過交部並未與山線、海線計畫一起轉陳報行政院。

中捷紫線部分，蘇瑞文表示，2022年6月完成可行性研究提報交通部，經歷數次審查，今年7月4日再提修正報告送交部，盼早日核定；「七線齊發」的推進計畫，按順序為藍線、綠線延伸線、機場捷運橘線、藍線延伸太平、紫線、紅線、橘線延伸海線，市府會積極推動加快進度。

蘇瑞文指出，紫線總長16.3公里，採全部高架，北起捷運綠線延伸線G1站，經過祥順、中山路、永義路再串聯藍線、機場捷運與台鐵大慶站，與各線構成完整的環狀網絡，預估總經費690.8億元，中央負擔296.5億元，地方394.3億元。