「別把家挖走！」南投信義鄉原民反開礦 旅外族人齊心聲援

南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落上月通過礦業公司在傳統領域姑姑山開礦，引發部落內部強烈反彈。青年隨即組成「守護達瑪巒自救會」，召開反採礦會議，邀集旅外族人及周邊部落共同聲援，表達守護家園、反對破壞山林立場。

地利村達瑪巒部落長期以來飽受採礦困擾，部落居民在礦業公司頻繁的申請中，以131票同意、88票不同意、通過業者採礦的決議。面對投票結果，不少族人質疑行政程序不完善，並對未來山林安全與家園存續表達深切憂慮，決定成立自救會，日前並召開反採礦會議。

自救會表示，會議除了凝聚族人共識，也啟動連署行動，彙整資料後將函送至各部門，要求釐清行政瑕疵。這是守護土地、守護達瑪巒的第一步。

出身地利村的亞運金牌空手道選手谷筱霜也返鄉表達支持，她說，部落是身心靈最療癒的地方，但山一旦被開採，未來會怎樣沒人知道。「我也當媽媽了，希望我的孩子還有機會回到這片山林。」

對於族人質疑投票與審查過程存有諸多疏漏，信義鄉代理鄉長甘浩望表示，公所行政中立，未介入相關投票與程序，目前尚未收到村民提出的資料與訴願內容，若收到，將以嚴謹態度審慎回應。

南投縣原住民族行政處代理處長林婷玉則表示，村民若對決議或展限許可有所疑義，有兩條訴願途徑可循，一是針對行政程序函文申請訴願，二是對經濟部核發的展限許可提異議，呼籲民眾蒐集資料、依法行動。