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水來了！台中10區、15.8萬戶停水29小時 台水：提早恢復供水
台水公司第四區管理今天表示，台水公司昨搶修潭子區僑忠國小前600mm閥類漏水，北屯、南屯等10區、約15.8萬戶從昨天上午7時起停水29小時，搶修工程昨天中午完成進行復水作業，多數用戶已於當日晚間恢復正常供水，管末及高地用戶今天上午恢復正常。
台水公司第四區管理說明，本次停水主要因潭子區僑忠國小側門人行道昨天凌晨2時發生600mm閥類故障及漏水，需緊急搶修，台水四區即於夜間啟動應變措施，調整供水管網減少影響範圍，另督促承商加速修復並緊急擺設75處臨時取水站，降低對民眾的影響，搶修工程於昨天中午完成進行復水作業，多數用戶已於昨天晚間恢復正常供水，管末及高地用戶在今天上午恢復正常。
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