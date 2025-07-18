開進社區！台中353路公車21日延伸龍井南社路 居民樂了

台中市交通局因應台中市龍井區龍泉里南側多個社區落成、人口進駐，盤點在地路網配置，宣布7月21日起調整353路市區公車路線由原本的「天母櫻城」站延伸至「南社路二段」站，社區居民往返沙鹿市區、台灣大道等地更為安全便捷。

交通局指出，台中市人口總數近287萬人，市長盧秀燕在海線地區啟動重大建設，國際級百貨購物中心投資前進海線，帶動消費與就業機會，人口跟著移入，近年龍井區龍泉里內多個社區建案陸續落成，尤其是南社路二段、南社三街一帶，人口逐漸增加，對於穩定且直達的公共運輸需求與日俱增。

交通局長葉昭甫表示，市府團隊秉持「以人為本、服務導向」推動公共運輸規畫，評估行駛可行性與社區覆蓋率，針對地方需求與交通條件，達成對龍井區南社路二段、南社三街鄰近社區的公車路線調整，讓353路公車更緊密銜接地方需求，展現市府傾聽民意、迅速行動的行政效率。

交通局說明，龍井區龍泉里山上是近年陸續開發的社區，自2014年因應BRT藍線接駁新闢353路前身「藍5路」深入服務，10多年來持續配合當地需求調整路線，這次配合社區更深入開發，353路公車7月21日起延伸至「南社路二段」站，更親近南社路二段、南社三街等新開發社區，總班次數不變，讓居民往返沙鹿車站、沙鹿市場、靜宜大學、弘光科大、光田醫院向上院區、台灣大道公車專用道更加方便。

交通局提醒，台中市公車已全面導入悠遊卡、一卡通、愛金卡行動支付乘車碼搭乘及綁定市民限定，只要在電子支付平台綁定金融帳戶或信用卡，免去傳統實體電子票證餘額不足無法乘車的困擾，歡迎民眾多加利用，相關資訊可上Taichung go網站查詢。