快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

聽新聞
0:00 / 0:00

開進社區！台中353路公車21日延伸龍井南社路 居民樂了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市交通局宣布，7月21日起調整353路市區公車路線延伸至「南社路二段」站。圖／台中市政府提供
台中市交通局宣布，7月21日起調整353路市區公車路線延伸至「南社路二段」站。圖／台中市政府提供

台中市交通局因應台中市龍井區龍泉里南側多個社區落成、人口進駐，盤點在地路網配置，宣布7月21日起調整353路市區公車路線由原本的「天母櫻城」站延伸至「南社路二段」站，社區居民往返沙鹿市區、台灣大道等地更為安全便捷。

交通局指出，台中市人口總數近287萬人，市長盧秀燕在海線地區啟動重大建設，國際級百貨購物中心投資前進海線，帶動消費與就業機會，人口跟著移入，近年龍井區龍泉里內多個社區建案陸續落成，尤其是南社路二段、南社三街一帶，人口逐漸增加，對於穩定且直達的公共運輸需求與日俱增。

交通局長葉昭甫表示，市府團隊秉持「以人為本、服務導向」推動公共運輸規畫，評估行駛可行性與社區覆蓋率，針對地方需求與交通條件，達成對龍井區南社路二段、南社三街鄰近社區的公車路線調整，讓353路公車更緊密銜接地方需求，展現市府傾聽民意、迅速行動的行政效率。

交通局說明，龍井區龍泉里山上是近年陸續開發的社區，自2014年因應BRT藍線接駁新闢353路前身「藍5路」深入服務，10多年來持續配合當地需求調整路線，這次配合社區更深入開發，353路公車7月21日起延伸至「南社路二段」站，更親近南社路二段、南社三街等新開發社區，總班次數不變，讓居民往返沙鹿車站、沙鹿市場、靜宜大學、弘光科大、光田醫院向上院區、台灣大道公車專用道更加方便。

交通局提醒，台中市公車已全面導入悠遊卡、一卡通、愛金卡行動支付乘車碼搭乘及綁定市民限定，只要在電子支付平台綁定金融帳戶或信用卡，免去傳統實體電子票證餘額不足無法乘車的困擾，歡迎民眾多加利用，相關資訊可上Taichung go網站查詢。

台中市 公車路線 公共運輸

延伸閱讀

凌晨大雨國3南向沙鹿段3車連環追撞 2駕駛輕傷就醫

里鄰長發罷免公告夾帶反罷文宣 桃市選委會：3人函送地檢署偵辦

新北瑞芳大寮保安宮銀髮共餐 長者動健康、享美食、學防疫

三元高雄廠大火引起地方反彈 議員、里長今齊聲訴求遷廠

相關新聞

開進社區！台中353路公車21日延伸龍井南社路 居民樂了

台中市交通局因應台中市龍井區龍泉里南側多個社區落成、人口進駐，盤點在地路網配置，宣布7月21日起調整353路市區公車路線...

中市檢驗史萊姆黏土 硼超標最高達8.6倍

史萊姆黏土近年深受學童喜愛，不過含有硼元素，2022年曾發生硼超標導致孩童皮膚發炎。台中市政府今年5月底起陸續檢驗市售1...

彰化伸港建案鄰損 2屋傾斜求償

彰化伸港鄉百甲重劃區一處新興社區，近期有十多戶指控，鄰近工地導致房屋龜裂2到6公分，兩棟建物被第三方鑑定為「二級傾斜」。...

好消息！台中巨蛋「孵蛋19年」進入主體結構階段 拚2030年完工

台中巨蛋歷經「孵蛋」19年，重大進展再突破，今年6月底順利完成土方開挖作業，邁向歷史性里程碑，正式進入主體結構工程階段，...

台中太平這2路段逢雨必淹惹民怨 何欣純現勘：三管齊下改善

台中市太平區中山路三段及新平路三段一帶逢大雨就淹水、積水排除延滯惹民怨，立委何欣純今邀國土署等單位現場會勘，除了要求改善...

彰化芳苑偏鄉危橋堪慮 這個行善團捐建3座改善交通

彰化縣芳苑鄉漢寶中3橋因老舊有安全之虞，芳苑公所尋求嘉邑行善團捐款改建，今天舉行動土典禮，鄉長林保玲表示，這是行善團援建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。