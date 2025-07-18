彰化伸港建案鄰損 2屋傾斜求償

彰化伸港鄉百甲重劃區一處新興社區，近期有十多戶指控，鄰近工地導致房屋龜裂2到6公分，兩棟建物被第三方鑑定為「二級傾斜」。建商代表說，若居民對結構有疑慮，可再委託第三方鑑定，強調願負起應負責任。

葉姓住戶說，自家房屋完工僅8年，隔壁建商2年前開始興建14層大樓，自去年底起，家中牆面陸續出現裂縫，初期建商雖曾協助粉刷，但裂縫持續擴大，牆面與地板如今裂痕明顯，寬度達2至6公分，甚至影響房屋傾斜。建商委託第三方鑑定機構，報告明確指出其中兩棟房屋達到二級傾斜標準。

縣議員周君綾指出，過去1年內，居民曾兩度與建商及公所協調，皆無共識，住戶訴求明確，即要求修復建築安全。居民強調，多數人花費一生積蓄購屋，若因鄰近工地施工導致受損，應獲合理處理。對於建商6月所提由台南土木技師公會出具的鑑定報告，有居民質疑仍遺漏多項損壞情形，未能全面反映現況。

彰化縣府建設處表示，今年2月接獲陳情後，已要求建商先進行安全鑑定，確認無立即危害後方准續建，並指示業者與住戶協商賠償，但目前調解無共識。

縣府預計於7月底至8月初召開建築物爭議評審委員會，針對第三方鑑定內容與實地情況進行比對，盼促成和解，若仍無解，後續恐將進入司法途徑釐清責任。