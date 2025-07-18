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中市檢驗史萊姆黏土 硼超標最高達8.6倍

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市法制局抽驗市售史萊姆黏土，11家中有5家硼元素超標，最高超標8.6倍，已通知業者全數下架。圖／台中市政府提供
台中市法制局抽驗市售史萊姆黏土，11家中有5家硼元素超標，最高超標8.6倍，已通知業者全數下架。圖／台中市政府提供

史萊姆黏土近年深受學童喜愛，不過含有硼元素，2022年曾發生硼超標導致孩童皮膚發炎。台中市政府今年5月底起陸續檢驗市售11款史萊姆黏土，發現5款硼超標，最高超標8.6倍，已通知業者下架，另有2款中文標示不合格，重金屬項目全合格。

法制局長李善植表示，玩具製造商在生產史萊姆黏土時，為了讓液態膠水凝固且具有彈性，一般會使用硼元素製成的黏土；過去黏土檢驗只有重金屬檢測，經濟部2024年3月修正檢驗項目，規定硼元素含量每公斤不得超過300毫克。

李善植指出，市府今年5月底開始，陸續從蝦皮購物平台、實體店面等通路購得11家品牌的史萊姆黏土，其中10家由大陸進口，1家產自台灣，重金屬部分全數合格，2家中文標示違規，包含未標示產地、進口商資訊等等，另有5家廠商硼元素超標。

法制局公布，本次檢驗硼元素超標廠商與商品是幼福文化事業的忍者兔史萊姆、喆明國際的蜂蜜史萊姆、億企實業的極限起泡膠、樂群文創的史萊姆、義烏市化橋貿易的Slime起泡膠，硼元素從每公斤543毫克到2594毫克，最高超標8.6倍；業者接獲市府通知，已聯繫銷售通路下架超標商品。

法制局表示，這批含硼超標的史萊姆黏土是新法規定前製作販售，已函請經濟部標準檢驗局依規定處理，商品標示不符的部分，也函請廠商來源所轄台北市政府查處，若未依規定限期改善，可處2萬到20萬元罰鍰。

消保官吳冠民補充，本次抽驗商品已流入市面，且超標比例不低，建議經濟部全面抽驗市售史萊姆黏土；史萊姆黏土也常加入香料色素含有塑化劑，近年韓國研究表明，經常玩史萊姆黏土的孩童被診斷出「周邊性早熟」的機率，是沒玩孩童的5.5倍，建議家長慎選品牌，也留意孩童不要誤觸口鼻，使用後要洗手。

國家環境毒物研究中心指出，長期暴露在含硼的環境中，會造成鼻子、喉嚨與眼睛刺激，若含量過高，甚至短時間內就會影響胃、小腸、肝、腎及腦；另外動物實驗表明，長時間吸入大量硼，會對男性生殖器官造成危害。目前並未發現硼有致癌性，也尚不清楚孩童對硼的耐受性與成人有無不同。

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