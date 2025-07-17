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好消息！台中巨蛋「孵蛋19年」進入主體結構階段 拚2030年完工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供

台中巨蛋歷經「孵蛋」19年，重大進展再突破，今年6月底順利完成土方開挖作業，邁向歷史性里程碑，正式進入主體結構工程階段，力拚2030年完工。建設局長陳大田、運動局長游志祥昨赴現場視察工程進度，勉勵施工團隊如期完工，讓台中巨蛋成為中台灣重要運動新地標。

陳大田表示，台中巨蛋興建工程總經費99億9800萬元，皆由市府自籌預算支應，去年3月11日動工，目前進度達7%，已完成深度18.9公尺開挖作業，進入主體結構工程。

陳大田指出，施工團隊在施工期間嚴格把關工程品質，導入智慧AI科技系統，運用人臉辨識、車牌辨識及電子圍籬等功能，全面監控工區狀況，精準掌控施工進度與安全管理，全力朝2030年完工邁進。

陳大田說明，「台中巨蛋」由日本建築大師隈研吾攜手台灣九典建築師事務所共同設計，採用獨步全國的「雙蛋」場館造型，主場館導入全台首見的最高規格「聲學設計」，屋頂桁架則採推進工法，有效提升施工安全與精度，榮獲「國家建築金質獎」規劃設計類全國首獎，為台中爭光。

游志祥說，主副場館具高度彈性，主場館可容納1萬5500席，副場館規畫3000至5000席，能依賽事調整座位配置，除籃球、五人制足球、技擊類等國際賽事外，亦可舉辦大型演唱會與展覽；兩館以開放式「天空迴廊」串聯，設置跑道、步道及屋頂花園，兼具休憩、逃生與綠化功能，並導入雨水回收與節能設計，展現新世代綠建築特色。

建設局表示，市府為完善周邊交通機能，投入約4.7億元開闢北屯區崇德十九路延伸至更生巷已完工通車，工區外圍設有施工圍籬與防護網，並配置噪音監測設備及限制施工時段，降低對周邊干擾；同時設置防塵網，配合灑水、覆蓋與噴霧抑制粉塵等，兼顧施工與環境保護。

台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供

建築師 台中巨蛋

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