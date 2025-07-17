台中福華30周年永續美談 「蠟筆之華-蘇慧棉個展」登場

台中福華大飯店喜迎30周年，特別策劃「永續美談」藝術家邀請展：《蠟筆之華-蘇慧棉個展》，即日起至8月31日於1樓大廳藝廊盛大展出。此次展覽以蠟筆為創作媒材，呈現藝術家蘇慧棉對台灣土地、文化與信仰的細膩觀察，更呼應飯店推動在地連結、永續發展及「款待之藝」的品牌精神。

業界指出，台中福華大飯店不僅是城市地標，更是一座揉合了台灣傳統之美與現代優雅的經典象徵。它捨棄冰冷的玻璃帷幕，取而代之的是帶有人情味的細膩設計，流淌著台灣文化的溫度與底蘊。

飯店每一寸空間都低語著時代的記憶，卻又在不經意間，與當代風華共振，成就出一場關於土地與文明的永恆對話。飯店的設計細節，呼應台中的人文底蘊與自然風景，讓旅客每一步都能感受到「越在地、越國際」的精神。

蘇慧棉以平凡卻富有生命力的蠟筆，勾勒出地方信仰、祭典與日常情感，作品如《微光》系列，不僅帶給觀者溫暖與療癒，更傳遞對土地與文化保存的深厚情感。

台中福華大飯店指出，藝術是連結社會、永續與款待的重要媒介，相信唯有深耕在地，才能與國際接軌，讓世界看見台灣的美好。

展覽期間，1樓豪吧同步推出藝術聯名甜點「光籟太陽系」，運用台灣在地水果入饌，以甜點呈現畫作中的色彩與意象，邀賓客以味蕾感受藝術的溫度。

台中福華大飯店表示，作為台中地標飯店，30年來持續以款待之藝款待旅人，未來也將以永續為核心，結合藝術、餐飲與旅宿服務，打造更具文化與環保價值的住宿體驗，並與城市共好、共生。