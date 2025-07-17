台中太平這2路段逢雨必淹惹民怨 何欣純現勘：三管齊下改善

台中市太平區中山路三段及新平路三段一帶逢大雨就淹水、積水排除延滯惹民怨，立委何欣純今邀國土署等單位現場會勘，除了要求改善人行道下方排水口廢棄物淤塞，並爭取降雨排水逕流、施作側溝、雨水下水道工程等「三管齊下」，改善中山路三段積淹水問題。

今會勘包括國土署、台中市水利局、養工處、市議員張玉嬿、太平區宜昌里長林進發、新吉里長黃天財等人到場。

何欣純說，上次颱風後帶來的降雨，讓中山路三段積淹水惡夢再度上演，現場發現排水孔數量不足，清淤效率也要再加強，現況周遭無側溝，要請市府與地方取得民意共識及確認土地權屬，加緊施作道路側溝加強排水效率，長期則請市府提案雨水下水道工程補助，她會在中央繼續支持國土署的相關計畫經費，讓台中的城市韌性更加提高。

黃天財說，這一帶現有側溝不夠寬深，甚至側溝延伸的建置不足，里民深受逢大雨產生的積水十年之苦，期盼改善見成效。

張玉嬿質疑，這半年未見市府清淤，盼業務單位加緊清淤，避免市民生活受到積淹水之苦。

水利局表示，太平區中山路三段及新平路三段逢大雨淹水情形，該處因交通量龐大區域施工阻礙龐大，評估淹水點上游處排水改善，藉此分流排水並提升防洪強度，未來擬爭取中央雨水下水道工程補助。

養工處表示，短期會讓逕流水有處洩水，並加設集水井往內溝排水，預計7月底前施工，側溝盡速釐清土地權屬規畫增設。