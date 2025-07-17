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台中太平這2路段逢雨必淹惹民怨 何欣純現勘：三管齊下改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純（左）今邀國土署等單位現場會勘台中市太平區中山路三段及新平路三段易積淹水處。圖／何欣純提供
立委何欣純（左）今邀國土署等單位現場會勘台中市太平區中山路三段及新平路三段易積淹水處。圖／何欣純提供

台中市太平區中山路三段及新平路三段一帶逢大雨就淹水、積水排除延滯惹民怨，立委何欣純今邀國土署等單位現場會勘，除了要求改善人行道下方排水口廢棄物淤塞，並爭取降雨排水逕流、施作側溝、雨水下水道工程等「三管齊下」，改善中山路三段積淹水問題。

今會勘包括國土署、台中市水利局、養工處、市議員張玉嬿、太平區宜昌里長林進發、新吉里長黃天財等人到場。

何欣純說，上次颱風後帶來的降雨，讓中山路三段積淹水惡夢再度上演，現場發現排水孔數量不足，清淤效率也要再加強，現況周遭無側溝，要請市府與地方取得民意共識及確認土地權屬，加緊施作道路側溝加強排水效率，長期則請市府提案雨水下水道工程補助，她會在中央繼續支持國土署的相關計畫經費，讓台中的城市韌性更加提高。

黃天財說，這一帶現有側溝不夠寬深，甚至側溝延伸的建置不足，里民深受逢大雨產生的積水十年之苦，期盼改善見成效。

張玉嬿質疑，這半年未見市府清淤，盼業務單位加緊清淤，避免市民生活受到積淹水之苦。

水利局表示，太平區中山路三段及新平路三段逢大雨淹水情形，該處因交通量龐大區域施工阻礙龐大，評估淹水點上游處排水改善，藉此分流排水並提升防洪強度，未來擬爭取中央雨水下水道工程補助。

養工處表示，短期會讓逕流水有處洩水，並加設集水井往內溝排水，預計7月底前施工，側溝盡速釐清土地權屬規畫增設。

立委何欣純（中）今邀國土署等單位現場會勘台中市太平區中山路三段及新平路三段易積淹水處。圖／何欣純提供
立委何欣純（中）今邀國土署等單位現場會勘台中市太平區中山路三段及新平路三段易積淹水處。圖／何欣純提供

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