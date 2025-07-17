哈瑪星小輕軌號前進台中！台中驛鐵道文化園區快閃運轉

哈瑪星台灣鐵道館連線台中驛鐵道文化園區，自7月18日起至7月27日，高雄駁二線小火車小輕軌號前進台中「自強號運轉所」，進行十日限定快閃運轉，期間將發放限量紀念車票，憑票至高雄哈瑪星台灣鐵道館再享優惠。

為期十日的台中「自強號運轉所」快閃運轉，現場設計象徵兩館友好「臺中驛站∞哈瑪星站」的巨型車票，以及小輕軌號造型打卡牆，讓乘車趣味再加倍。

活動期間再加碼，每日前20位民眾購票搭乘，可獲得由樂田活版工房製作的活版印刷限量紀念車票。民眾憑紀念車票購買鐵道館模型展與駁二線套票，再享優惠票價。

高雄市立歷史博物館說明，哈瑪星台灣鐵道館原為高雄港邊的貨倉，自成立以來一直是高雄觀光熱點之一，開館多年，首次與外縣市場館進行館際交流。

這次的合作，透過極具高雄特色的小輕軌號小火車快閃運轉，為8月1日重新開館熱身；同時台中驛人氣吉祥物「鐵鹿」周邊商品也將進駐鐵道館，期望讓搭乘小火車成為另一種體驗童趣生活的方式。

台中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄表示，此次活動不僅是鐵道文化的跨區連結，也展現地方館舍之間的合作精神。透過雙館交流，讓台灣的鐵道旅行體驗更加多元豐富，誠摯邀請大家一同造訪兩館，深入感受南北各具特色的鐵道風情。配合此次重新開館，園區吉祥物「鐵鹿」也將特地南下，共襄盛舉。

哈瑪星台灣鐵道館位於高雄駁二藝術特區蓬萊B7、B8倉庫，以全台最大HO規鐵道模型展與固定式五英吋小火車為特色，深受遊客喜愛。

台中驛鐵道文化園區融合鐵道文化、生活體驗與創新元素，利用原有台中車站站體進行場域規劃，有國定古蹟台中驛、車站月台、新站商場鐵鹿大街等空間。暑期也推出航海王專賣店期間限定店，與小白熊20周年期間限定店，眾多活動不容錯過。