彰化芳苑偏鄉危橋堪慮 這個行善團捐建3座改善交通

彰化縣芳苑鄉漢寶中3橋因老舊有安全之虞，芳苑公所尋求嘉邑行善團捐款改建，今天舉行動土典禮，鄉長林保玲表示，這是行善團援建芳苑鄉第3座橋樑，完工後將改名為「善堂橋」，是一座凝聚善心、促進偏鄉發展、保障鄉親安全的重要象徵。

漢寶中3橋已有50年歷史，主樑底部混凝土破損嚴重且鋼筋外露鏽蝕斷裂，結構安全堪慮，漢寶中3橋為漢寶村部落聯絡台17線的重要道路，為當地居民日常出入、農作運輸及緊急救援的要道，維修改建有迫切需求。

林保玲表示，芳苑鄉幅員廣大橋樑建設眾多，也因地處沿海地區，許多基礎設施不易維護，使用年限較其他鄉鎮短，常面臨無經費可維修重建困境，此次公所向嘉義市嘉邑行善團請求協助，行善團同意捐贈橋樑改建經費500萬元，由鄉公所先委託設計，再由嘉邑行善團負責橋樑改建。

漢寶中3橋改建預計總長度為14.75M、寬為7.8M，為雙孔箱涵的設計，這也是嘉邑行善團援建全台第659座橋梁，是行善團援建芳苑鄉第3座橋樑，預計今年10月即可完工，將更名為「善堂橋」；而行善堂捐建芳苑的另二座橋為善津橋今年1月已完工，還有善尾橋〈海尾橋〉下個月即可完工。