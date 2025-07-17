八卦山步道山風藝術展 7裝置藝術融入生態詩詞地景

彰化縣文化局邀彰師大美術系師生，在彰化八卦山文學步道推出「山風」藝術展覽；文化局指出，展出7件裝置藝術作品，圍繞生態、流動及連結主題，引導觀眾欣賞步道風景與文字。

根據彰化縣政府網站資料，彰化八卦山文學步道起點為1895八卦山抗日保台史蹟館，途中有昔日詩人聚集的太極亭、賴和詩牆、銀橋飛瀑及屬歷史建築的銀橋等景點，全長約420公尺，沿途也設有座椅，供民眾休憩，並連接至彰化大佛寺區內步道。

彰化縣文化局今天舉行記者會，說明文化局邀請國立彰化師範大學美術學系推出的藝術展覽「山風」；文化局長張雀芬接受媒體聯訪時說，文化局推動文學步道藝術介入空間計畫，由彰師大教授帶領12名碩士班學生，創作並展出7件空間裝置藝術作品。

張雀芬表示，裝置藝術融合地景與歷史，圍繞生態、流動及連結等3大主題，期盼藉由藝術力量，引導觀眾重新關注步道中習以為常的風景與文字，開啟互動與情感連結。

文化局說明，7件裝置藝術作品，名為「花有語意」的作品以塑膠與金屬構成花卉，象徵人如花朵，不用依靠陽光與水，也能以自己方式盛開；另件名為「風景的圖層」作品，將詩詞、歷史與山景交疊，透過轉動詩句與書寫文字，編織當下全新風景。