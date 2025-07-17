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八卦山步道山風藝術展 7裝置藝術融入生態詩詞地景

中央社／ 彰化17日電
彰化縣文化局邀請彰師大美術系師生在彰化八卦山文學步道推出藝術展覽「山風」，17日登場，呈現7件空間裝置藝術作品，其中一件「風景的圖層」是將詩詞、歷史與山景交疊，透過轉動詩句與書寫文字，編織全新風景。圖／彰化縣文化局提供（中央社）
彰化縣文化局邀請彰師大美術系師生在彰化八卦山文學步道推出藝術展覽「山風」，17日登場，呈現7件空間裝置藝術作品，其中一件「風景的圖層」是將詩詞、歷史與山景交疊，透過轉動詩句與書寫文字，編織全新風景。圖／彰化縣文化局提供（中央社）

彰化文化局邀彰師大美術系師生，在彰化八卦山文學步道推出「山風」藝術展覽；文化局指出，展出7件裝置藝術作品，圍繞生態、流動及連結主題，引導觀眾欣賞步道風景與文字。

根據彰化縣政府網站資料，彰化八卦山文學步道起點為1895八卦山抗日保台史蹟館，途中有昔日詩人聚集的太極亭、賴和詩牆、銀橋飛瀑及屬歷史建築的銀橋等景點，全長約420公尺，沿途也設有座椅，供民眾休憩，並連接至彰化大佛寺區內步道。

彰化縣文化局今天舉行記者會，說明文化局邀請國立彰化師範大學美術學系推出的藝術展覽「山風」；文化局長張雀芬接受媒體聯訪時說，文化局推動文學步道藝術介入空間計畫，由彰師大教授帶領12名碩士班學生，創作並展出7件空間裝置藝術作品。

張雀芬表示，裝置藝術融合地景與歷史，圍繞生態、流動及連結等3大主題，期盼藉由藝術力量，引導觀眾重新關注步道中習以為常的風景與文字，開啟互動與情感連結。

文化局說明，7件裝置藝術作品，名為「花有語意」的作品以塑膠與金屬構成花卉，象徵人如花朵，不用依靠陽光與水，也能以自己方式盛開；另件名為「風景的圖層」作品，將詩詞、歷史與山景交疊，透過轉動詩句與書寫文字，編織當下全新風景。

裝置藝術 文化局 彰化

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