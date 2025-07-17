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非首次！台中10區無預警停水29小時 盧秀燕批：國家韌性不是只有軍事演習

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
停水示意圖。圖／AI生成
停水示意圖。圖／AI生成

台中市潭子區今天凌晨發生閥類漏水，自來水公司緊急搶修，並從今天上午7時到明天中午12時將10個區域停水。台中市長盧秀燕今受訪表示，無預警停水非常嚴重，且已不是第一次，國家的韌性不是只有軍事演習，如何穩定供應水電各種物資才是韌性國家要達到的目的。

盧秀燕今天接見日本友好城市山形縣知事吉村美榮子，會後受訪，媒體詢問台中今天10區停水29小時，共15.8萬戶受影響，她表示，這次無預警停水非常嚴重，是台水本身管線水閥出問題，這樣的狀況已不是第一次，2周前因鯉魚潭問題，台中有超過30萬戶停水，對民生、工商業造成巨大影響。

盧秀燕說，一個國家的韌性不是只有軍事演習，怎麼做好水電各種物資的充分與穩定供應，才是韌性國家應該達到的目的。今天無預警停水，地方政府手忙腳亂，協助民眾臨時取水；自來水公司設有供水站，市府也做了一些措施，希望加緊修復，讓市民早日有水可用。

她也補充，部分家戶水塔還有儲水，部分家戶則已經沒有水，市府特別擔心獨居長者臨時缺水，已責成各區里系統加強巡視。總而言之，希望未來這種大規模無預警停水的狀況減少，加強國家水電物資供應的韌性及穩定性。

媒體也詢問怎麼看賴清德總統預計8月出訪中南美洲友邦並過境美國一事，盧秀燕回應，雖與賴總統在一些事物上觀念不同，總統是國家元首，如果要代表國家出訪或去拚外交，應該予以祝福支持，因此她祝福賴清德總統出訪順利。

台中今天10區無預警停水29小時，市長盧秀燕表示，韌性國家不是只有軍事演習，還應包括水電物資等穩定供應。圖／台水公司提供
台中今天10區無預警停水29小時，市長盧秀燕表示，韌性國家不是只有軍事演習，還應包括水電物資等穩定供應。圖／台水公司提供

盧秀燕 演習 水電 水公司 台中市 停水

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