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向港澳旅客招手 中台灣4縣市攜手赴香港運動消閒博覽會行銷觀光

中央社／ 南投17日電
南投縣政府近日攜手苗栗縣、台中市、彰化縣等縣市政府共赴港參與香港運動消閒博覽會，行銷中台灣觀光。圖／南投縣政府提供（中央社）
南投縣政府近日攜手苗栗縣、台中市、彰化縣等縣市政府共赴港參與香港運動消閒博覽會，行銷中台灣觀光。圖／南投縣政府提供（中央社）

南投縣政府攜手苗栗縣台中市、彰化縣政府共赴香港，參與香港運動消閒博覽會行銷觀光，並規劃互動贈禮；南投縣府表示，香港為中台灣重要目標市場，未來會持續強化海外行銷。

南投縣政府今天發布新聞稿，縣府邀集苗栗縣、台中市及彰化縣政府參加香港運動消閒博覽會，以「魅力中台灣 精彩在香港」為主題，於22日前在香港會議展覽中心向港澳旅客介紹中台灣多元觀光資源。

南投縣政府觀光處長陳志賢表示，這次集結南投鹿谷茶鄉森林、日月潭湖光山色、清境農場高山風情與原民文化體驗，以及台中國家歌劇院、彩虹眷村、審計新村，彰化八卦山大佛、鹿港老街與扇形車庫，苗栗泰安溫泉、勝興車站鐵道自行車等旅遊亮點。

縣府也向港澳旅客宣傳10月9日國慶晚會在台中舉行、10月10日國慶焰火於南投登場，以及10月南投世界茶業博覽會等活動。

陳志賢說，香港地區為中台灣重要目標市場，台灣中部無論是自然景觀、文化體驗或美食探索皆受港澳旅客青睞。

觀光處表示，展覽期間規劃每天2場限時互動贈禮活動，參與有獎徵答或體驗任務可獲得精美紀念品，未來中台灣4縣市將持續攜手強化海外行銷，以更豐富多元的旅遊內容深化港澳及國際市場。

香港 苗栗縣 台中市 南投縣

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