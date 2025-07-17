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台中福華飯店歡慶30週年 推「永續美談」藝術家邀請展

中央社／ 台中17日電
台中福華大飯店邁入30週年，17日宣布特別策畫「永續美談」藝術家邀請系列展，即日起至8月31日推出「蠟筆之華—蘇慧棉個展」。圖／業者提供（中央社）
台中福華大飯店邁入30週年，17日宣布特別策畫「永續美談」藝術家邀請系列展，即日起至8月31日推出「蠟筆之華—蘇慧棉個展」。圖／業者提供（中央社）

台中福華飯店歡慶30週年，結合藝術、餐飲與旅宿服務，策劃「永續美談」藝術家邀請展，即日起推出「蠟筆之華—蘇慧棉個展」，展期至8月31日。

邁入30週年的台中福華大飯店，不僅是城市地標，更是一座揉合台灣傳統之美與現代優雅的經典象徵。業者今天宣布，特別策劃「永續美談」藝術家邀請展，推出「蠟筆之華—蘇慧棉個展」，於1樓大廳藝廊展出到8月31日。

業者說明，這項展覽以蠟筆為創作媒材，呈現藝術家蘇慧棉對台灣土地、文化與信仰的細膩觀察，更呼應飯店推動在地連結、永續發展及「款待之藝」的品牌精神。

蘇慧棉以平凡卻富有生命力的蠟筆，勾勒出地方信仰、祭典與日常情感，作品如「微光」系列，不僅帶給觀眾溫暖與療癒，更傳遞對土地與文化保存的深厚情感。業者認為，藝術是連結社會、永續與款待的重要媒介，相信唯有深耕在地，才能與國際接軌，讓世界看見台灣的美好。

展覽期間，飯店1樓豪吧同步推出藝術聯名甜點「光籟太陽系」，運用台灣在地水果入饌，以甜點呈現畫作中的色彩與意象，邀賓客以味蕾感受藝術的溫度。

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