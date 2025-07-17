彰化縣府鼓勵企業提供實習補助最高2.4萬 製造業需求高

彰化傳統產業多，但時常面臨缺工問題，縣府鼓勵業者提供實習機會，青年經媒合到企業實習期間達240或480小時，企業可獲得1萬2000元或2萬4000元的僱用獎助金；彰化縣府青年發展處指出，目前已成功媒合300名青年學子至縣內企業實習，協助其提前接軌職場、累積實務經驗。

青年發展處說，廣邀在地企業釋出實習或工讀職缺，透過縣府補助機制，降低人力培訓成本，同時協助青年提早接軌職場，從2023年推動至今，累計已有173家事業單位參與，提供超過900個職缺，其中以製造業參與家數最多，共90家；其次為批發及零售業31家，第三為住宿及餐旅業20家。

有餐飲業者指出，過去就有提供新鮮人實習機會，有縣府補助可降低業者負擔，或增加實習數量機會， 透過實際操作新鮮人也可確定自己的志向。

也有參加計畫的業者指出，透過計畫能提前接觸並培育與企業文化及職務需求相契合的青年，有效縮短新進人員的磨合與適應期。