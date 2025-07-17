才隔50公尺竟要繞道1.5公里 台中潭子到北屯捷徑年底要打通

台中潭子、北屯因柳川排水阻隔，居民通行須繞道1.5公里，立委楊瓊瓔、黃健豪與台中市議員賴朝國爭取「中興路銜接敦富九街」及「大成街銜接敦富八街」兩項工程，目前進度約10%，市府預估兩案預計年底前完工，潭子與北屯交通路網縫合，路程將縮短為50公尺，繞行時間減少5分鐘。

鐵路高架、北屯機捷特區陸續開發，潭子與北屯人口快速成長，因柳川排水阻隔，居民往返須繞行北屯路，交通不便。立委楊瓊瓔、黃健豪與台中市議員賴朝國推動「中興路銜接敦富九街12M-5工程」與「大成街銜接敦富八街10M-3工程」，今天會同市府建設局、新建工程處、潭子區長劉汶軒及頭家東里長劉進福現勘工程進度。

建設局長陳大田指出，「敦富九街12M-5工程」銜接潭子區中興路至北屯區敦富九街，全長40公尺、寬12公尺，將新建12公尺寬的RCT型梁橋，增設2.2公尺寬雙側人行道及路燈號誌；「敦富八街10M-3工程」銜接潭子大成街與北屯敦富八街，全長45公尺、寬10公尺，同樣設置RCT型梁橋與人本環境設施，兩案皆於今年5月開工，預計年底前完工。

陳大田表示，兩項工程總經費超過1億元，「敦富九街12M-5工程」總經費4884萬元，工程費1774萬元獲中央補助七成，約1241萬元，地方自籌532萬元；「敦富八街10M-3工程」總經費5320萬元，中央補助1165萬元，地方自籌約500萬元。

市議員賴朝國指出，兩案土地徵收經費6700多萬元全數由市府負擔，對地方財政而言壓力沉重；感謝立委楊瓊瓔與黃健豪協助向國土署爭取約7成工程經費補助，為市府節省約2400萬元，讓台中區域交通縫合工程得以加速推進。

頭家東里長劉進福表示，二項工程完工後將有助改善潭子區交通困境，提升土地價值與區域發展，解決長年困擾的交通問題，當地居民也表示高度期待。