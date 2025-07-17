新住民媳婦成講師 彰化田中竹市集美食7月26日登場

彰化縣田中鎮「女人香和記」爭取文化部、彰化縣政府補助，推廣新住民文化交流，集結來自印尼、泰國、越南等新住民媳婦當講師教異國美食、舞蹈，近期還開設蠟染課程，7月26也要在田中龍江館舉辦一場環保竹市集，邀請大家來品嘗美食、看表演，也為小農行銷。

「女人香和記」負責人黃小莉說，不少嫁到台灣的新住民媳婦不僅吃苦耐勞且多才多藝，可以煮一手美味的母國料理，還會做蠟染、甚至成立舞團展現才藝，嫁來台灣十幾年的印尼媳婦雅蒂就是典範，因父親在印尼是傳統音樂樂師，雅蒂也很喜歡跳舞，幾年前她更在田中成立斯莉甘蒂舞團，跳印尼舞，現在也經常在各活動中表演。

許多新住民媳婦來來台時不會講中文，得去國小補校或社大學中文，她們努力融入台灣社會，甚至後來都能當講師了，黃小莉說，女人香近年來也邀請這些新住民媳婦當講師，在社區開異國料理課程，甚至還吸引外鄉鎮台灣民眾來學習，斯莉甘蒂舞團最近也邀請到曾到故宮教蠟染的賽陽老師到社區教蠟染，報名立即額滿。