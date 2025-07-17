快訊

選舉公報夾反罷文宣 詹江村控王義川自導自演、里長回應了

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

留鄉返鄉移居就業彰化有獎勵 青年半年最多領1.2萬

中央社／ 彰化17日電

鼓勵青年留鄉返鄉移居穩定就業，彰縣府推出青年安薪就業計畫，青年只要受雇同一雇主滿30日以上，向縣府提申請，每月可領就業獎助金2000元，最多可領6個月1萬2000元。

根據彰化縣政府青年發展處網站資料，縣府為鼓勵青年留鄉返鄉或移居彰化縣穩定就業，因此推出青年安薪就業計畫，只要設籍彰化縣，年滿18歲至45歲留鄉、返鄉及移居青年，只要連續受僱於同一雇主滿30日以上，依法參加勞工保險等，實際工作在彰化及按月計酬全時受僱，符合資格可申請穩定就業獎助金。

縣府今天表示，申請青年經審核通過後，每月發給新台幣2000元，最高發給6個月，合計1萬2000元，不過若青年因故離職，導致受僱雇主未滿30日，在離職退保次日起60日內再就業者，仍可申請穩定就業獎助金，並以1次為限；離職後再轉職就業青年，最多可領取的穩定就業獎助金，總額為1萬2000元。

不過，縣府提醒，如果曾請領過縣府任一項就業獎勵金並獲得獎勵金，或曾領取政府機關其他相同性質津貼或補助獎助金，無法申請青年安薪就業獎助金。

青年 雇主

延伸閱讀

影／「我家歪了」彰化伸港百甲區蓋14層大樓 隔壁社區哀號

彰化開放申請丹娜絲風災泡水車慰助金 去年發出8百多萬補助

颱風丹娜絲及豪雨泡水汽機車 彰化最高慰助2萬

彰化員林讓愛傢俱平台轉廢成寶 實木桌椅、烘衣機都找到新主人

相關新聞

台中這10區無預警停水 15.8萬戶停29小時

台中市潭子區僑忠國小側門人行道今天凌晨2時發生600mm閥類漏水，台灣自來水公司第四區管理處搶修，今天7時起至18日12...

影／「我家歪了」彰化伸港百甲區蓋14層大樓 隔壁社區哀號

彰化伸港鄉百甲重劃區一處新社區近期向公所、縣府與民代陳情，因鄰近建築工程施工，導致10多戶房屋出現裂縫及兩棟建物二級傾斜...

草坪頭茶園邊坡崩塌成「天坑」！ 再退5公尺...居民驚恐住家會墜谷

丹娜絲颱風挾帶豪雨重創南投，信義鄉草坪頭觀光茶園區出現「天坑」，水里鄉二坪山也因邊坡大規模崩坍，導致聯外道路中斷，更驚見...

才隔50公尺竟要繞道1.5公里 台中潭子到北屯捷徑年底要打通

台中潭子、北屯因柳川排水阻隔，居民通行須繞道1.5公里，立委楊瓊瓔、黃健豪與台中市議員賴朝國爭取「中興路銜接敦富九街」及...

新住民媳婦成講師 彰化田中竹市集美食7月26日登場

彰化縣田中鎮「女人香和記」爭取文化部、彰化縣政府補助，推廣新住民文化交流，集結來自印尼、泰國、越南等新住民媳婦當講師教異...

每台斤約120元…台中山城水梨將採收 東勢警方啟動護農專案

夏天是台中東勢地區水梨產季，水梨屬於高經濟作物，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園行竊，台中東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。