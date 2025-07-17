留鄉返鄉移居就業彰化有獎勵 青年半年最多領1.2萬
鼓勵青年留鄉返鄉移居穩定就業，彰縣府推出青年安薪就業計畫，青年只要受雇同一雇主滿30日以上，向縣府提申請，每月可領就業獎助金2000元，最多可領6個月1萬2000元。
根據彰化縣政府青年發展處網站資料，縣府為鼓勵青年留鄉返鄉或移居彰化縣穩定就業，因此推出青年安薪就業計畫，只要設籍彰化縣，年滿18歲至45歲留鄉、返鄉及移居青年，只要連續受僱於同一雇主滿30日以上，依法參加勞工保險等，實際工作在彰化及按月計酬全時受僱，符合資格可申請穩定就業獎助金。
縣府今天表示，申請青年經審核通過後，每月發給新台幣2000元，最高發給6個月，合計1萬2000元，不過若青年因故離職，導致受僱雇主未滿30日，在離職退保次日起60日內再就業者，仍可申請穩定就業獎助金，並以1次為限；離職後再轉職就業青年，最多可領取的穩定就業獎助金，總額為1萬2000元。
不過，縣府提醒，如果曾請領過縣府任一項就業獎勵金並獲得獎勵金，或曾領取政府機關其他相同性質津貼或補助獎助金，無法申請青年安薪就業獎助金。
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