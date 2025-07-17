影／「我家歪了」彰化伸港百甲區蓋14層大樓 隔壁社區哀號
彰化伸港鄉百甲重劃區一處新社區近期向公所、縣府與民代陳情，因鄰近建築工程施工，導致10多戶房屋出現裂縫及兩棟建物二級傾斜、地面龜裂等情形，影響居民居住安全，今天建商有代表人出面指出，居民若有疑慮可再找第三方單位做結構鑑定報告，最終希望雙方有共識，該負的責任公司會負責。
葉姓居民指出，自己的家才蓋好8年多，隔壁這兩年開始蓋14樓高的大樓，去年底居民家裡出現牆壁龜裂，建商曾來幫忙粉刷，但後來越來越嚴重，房屋傾斜牆壁與地板出現出現明顯裂痕，從2公分到6公分不等，看了十分擔心，要求建商請第三方單位做房屋結構的鑑定報告，內容確實指出有兩棟建築二級傾斜。
彰化縣議員周君綾表示，居民這一年來曾到公所和建商做過兩次調解，但都不成立，居民要的是恢復安全的建築結構。居民也說，有的人一生拚命才買房，建商為了蓋大樓造成損鄰，他們也擔心日後大樓有安全疑慮，希望建商能合理處理，建商今年6月雖找台南土木技師公會做結構鑑定，但仍有許多損壞狀況未納進報告書裡。
彰化縣府建設處今天也派員到場了解，建設處指出，今年2月收到居民陳情，第一時間請業者做安全鑑定，確定安全無虞才繼續施工，也要業者和受損戶協調並處理賠償事宜，目前調解未成立，縣府預計7月底或8月初召開建築物爭議的評審委員會，評審委員會針對第三方鑑定報告的損壞項目和實際狀況勘查是否符合，盡量促成雙方和解，若真的不行，雙方可能走向司法程序釐清。
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