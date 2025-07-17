影／「我家歪了」彰化伸港百甲區蓋14層大樓 隔壁社區哀號

彰化伸港鄉百甲重劃區一處新社區近期向公所、縣府與民代陳情，因鄰近建築工程施工，導致10多戶房屋出現裂縫及兩棟建物二級傾斜、地面龜裂等情形，影響居民居住安全，今天建商有代表人出面指出，居民若有疑慮可再找第三方單位做結構鑑定報告，最終希望雙方有共識，該負的責任公司會負責。

葉姓居民指出，自己的家才蓋好8年多，隔壁這兩年開始蓋14樓高的大樓，去年底居民家裡出現牆壁龜裂，建商曾來幫忙粉刷，但後來越來越嚴重，房屋傾斜牆壁與地板出現出現明顯裂痕，從2公分到6公分不等，看了十分擔心，要求建商請第三方單位做房屋結構的鑑定報告，內容確實指出有兩棟建築二級傾斜。

彰化縣議員周君綾表示，居民這一年來曾到公所和建商做過兩次調解，但都不成立，居民要的是恢復安全的建築結構。居民也說，有的人一生拚命才買房，建商為了蓋大樓造成損鄰，他們也擔心日後大樓有安全疑慮，希望建商能合理處理，建商今年6月雖找台南土木技師公會做結構鑑定，但仍有許多損壞狀況未納進報告書裡。